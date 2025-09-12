Wie viele Deutsche leben auf Mallorca?

Mallorca hat den Ruf, die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen zu sein. Kein Wunder: Die Balearen-Insel liegt nicht allzu weit entfernt, bietet fast durchgehend deutlich besseres Wetter mit viel Sonnenschein. Und vor allem Meer und Strand. Für viele Deutsche sind das mehr als genug Gründe, ein paar Tage im Jahr auf Mallorca zu verbringen. Nicht umsonst wird die Insel manchmal schon als 17. Bundesland bezeichnet. Während einige einen klassischen Strandurlaub genießen, leben andere eher von Nacht zu Nacht und feiern sich und das Leben – am Ballermann.

In den verschiedenen Locations wie dem Bierkönig oder dem Megapark heizen den Feiernden diverse Musiker aus Deutschland ein. Von Jürgen Milski über Ikke Hüftgold und Mia Julia bis zu Mickie Krause. Schon allein für diese Auftritte lohnt sich für manchen Fan die Anreise. Doch manche Deutsche mögen Mallorca so gern, dass sie nicht mehr anreisen möchten, sondern am liebsten auf der Insel leben. Die deutsche Community ist groß, doch wie groß?

Fast 22.000 Deutsche leben auf Balearen-Inseln

Einige der Malle-Stars haben auch ihren Wohnsitz auf der Insel. Damit sind sie aus deutscher Sicht aber nicht allein. Denn während viele Bundesbürger lediglich ihren Urlaub hier verbringen, leben auch zahlreiche Deutsche auf Mallorca.

Das spanische Statistikamt INE gibt an, auf den Inseln der Balearen, zu denen neben Mallorca auch Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera zählen, im Jahr 2023 insgesamt 21.956 Deutsche lebten. Demnach handelt es sich um 10.176 Männer und 11.780 Frauen. 2022 waren es noch 590 weniger.

Mallorca: Mehr als 18.000 Deutsche sind hier zu Hause

Allein auf Mallorca lebten im Jahr 2023 demnach 18.607 Deutsche. Hier nahm die Zahl im Vergleich zum Jahr davor um 581 zu. Es zeigt sich also deutlich, dass Mallorca die beliebteste Balearen-Insel der Deutschen ist. Fast 85 Prozent der auf der Inselgruppe lebenden Deutschen sind auf Mallorca zu finden. Von den 18.607 Deutschen auf Mallorca waren 4355 in Palma zu Hause. Es folgen Calvia mit 2699 und Llucmajor mit 1389.

Zum Vergleich: Insgesamt waren 2023 laut INE 125.792 Deutsche in ganz Spanien registriert. Auch hier überwiegt mit 65.186 die Zahl der Frauen gegenüber den 60.606 Männern.

Auch interessant: Abgesehen von den auf Mallorca lebenden Spaniern überbieten nur die Marokkaner die Zahl der Deutschen. 23.275 Menschen aus dem nordafrikanischen Staat, den nur die Straße von Gibraltar vom spanischen Festland trennt, waren 2023 auf Mallorca zu Hause. Auf einen fünfstelligen Wert kommen ansonsten noch Italien mit 16.414 Auswanderern, Kolumbien mit 15.565 und Großbritannien mit 13.270.

Deutsche auf Mallorca - wie hoch ist die Dunkelziffer?

Viele Deutsche haben ihren Wohnsitz zwar nicht auf Mallorca, sind aber mehr als drei Monate im Jahr auf der Insel. Laut dem mallorcamagazin.com könnte das für rund 60.000 Personen zutreffen. Interessant ist diese Dunkelziffer auch für das spanische Finanzamt. Residenten sind auf Mallorca dazu verpflichtet, ihr Auslandsvermögen anzugeben.

Eine Regelung, die bei vielen Deutschen nicht gut ankommt. Das könnte ein Teil der Erklärung dafür sein, dass mittlerweile deutlich weniger Deutsche auf Mallorca gemeldet sind als vor einigen Jahren. 2020 lebten noch rund 40.000 Deutsche auf Mallorca, wie aus Statistiken von INE hervorgeht.