Auf der Zugspitze oder in der Höhle: Yoga an außergewöhnlichen Orten

Yoga auf dem Paddelbrett. Yoga zwischen Weinreben. Yoga hoch über den Wolken – das Yoga verlässt immer häufiger die klassischen Kulissen des Studios oder der Wiese und zieht an außergewöhnliche Orte. Ob in einer kühlen Höhle oder auf einer Dachterrasse mit Panoramablick: Die besondere Umgebung verleiht den Yoga-Übungen eine ganz eigene Energie. Wer seine Yoga-Übungen nicht nur für Körper und Geist, sondern auch für das Erlebnis praktizieren möchte, findet im Folgenden eine Auswahl an besonderen Angeboten in Deutschland und Österreich.

Yoga auf dem Paddelbrett

Auf dem Standup-Paddelbrett eine Sitzung Yoga absolvieren – warum nicht? Was auf den ersten Blick vielleicht etwas verrückt klingt, kann beim Wakepark Brombachsee in Absberg gebucht werden. Mobilität, Gleichgewicht und Entspannung werden innerhalb von 90 Minuten gefördert. Je nachdem, ob eigenes Equipment (Brett und Paddel) mitgebracht wird, variieren die Kosten. Das Angebot richtet sich an Gruppen von drei bis sechs Personen. Kinder dürfen in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten mitmachen. Sicher schwimmen sollten jedoch alle können. Infos: www.wakepark-brombachsee.de / info@wakepark-brombachsee.de

Yoga und Surfen

Wer die beruhigende Praxis mit einer Portion Abenteuer verbinden will, findet beim Anbieter „Meermoment Surf&Yoga“ auf Sylt den Ausgleich. Wie der Name schon verrät, wird hier Yoga mit dem Surfen kombiniert. Noch bis Ende September kann eine Woche Action gebucht werden. Montag bis Donnerstag gibt es aktivierende Yoga-Einheiten, direkt gefolgt von Yoga-Themen-Workshops. Und an drei Nachmittagen werden die Grundlagen des Surfens beigebracht. Freitag bis Sonntag steht den Teilnehmenden frei, ob sie weiter Yoga, Surfen, oder vielleicht einen Ausflug unternehmen wollen. Das Bildungsurlaub-Angebot richtet sich an Yogatrainer, als auch an ganz normale Gäste, die sich in den Seminaren für Stressbewältigung und mentale Stärke im Berufsalltag weiterbilden können. Infos: www.meermoment.de / 0176/2324-1365 / info@meermoment.de

Auf Sylt kann man Yoga mit Surfen kombinieren. Foto: Meermoment Surf und Yoga GmbH

Yoga auf der Zugspitze

Noch höher hinaus geht es beim Yoga auf der Zugspitze. Umgeben von Gipfeln und frischer Bergluft fühlt sich der Sonnengruß in rund 2000 Metern Höhe einzigartig an. Die Ticketpreise der Veranstaltung Osterfelder Bergflex variieren anhängig davon, ob Gäste eine Berg- und Talfahrt auf der Alpspitzbahn noch dazu buchen möchten, oder ein Saison- und Jahrespass bereits erworben wurde. Nicht nur Yoga, sondern auch Pilates wird angeboten. Nachdem Geist und Sinne geweckt wurden, wartet im Anschluss ein Vital-Frühstück im Restaurant „Osterfelder 2000“. Am 5. und 12. September gibt es jeweils eine Pilates Einheit. Am 19. September findet der letzte Yoga Termin dieses Jahres statt, bis es nächstes Jahr weitergeht. Infos: www.zugspitze.de / 08821/7970 / zugspitzbahn@zugspitze.de

Bewegung in Höhen von 2000 Metern: Yoga auf der Zugspitze Foto: Bayerische Zugspitzbahn / Laura Schmatz

Yoga auf dem SWR Fernsehturm

Falls den SWR-Fernsehturm einfach nur anzuschauen nicht spektakulär genug erscheint, kann an einen Besuch auch eine Yoga-Sitzung drangehängt werden. Hier findet Yoga wortwörtlich über den Wolken statt, mit einem Panoramablick über Stuttgart bis hin zur Schwäbischen Alb. Für 89 Euro bietet die Gastronomie „Leonhardts“ eine 90 Minuten lange Yoga-Sitzung. Im Anschluss folgt eine Meditation. Ebenfalls im Ticket enthalten sind die Auffahrt zum Turm, eine vegetarische „Glücksbowl“ und alkoholfreie Getränke. Grundlegende Yogakenntnisse sind empfehlenswert. Der letzte Termin dieses Jahres findet am ersten Oktober statt. Infos: www.leonhardts-stuttgart.de / 0711/914-298-00/ info@leonhardts-fernsehturm.de

Yoga in der Höhle

Wer sich nach Ruhe sehnt und eine etwas andere Atmosphäre sucht, kann in Ennepetal Yoga in einer Höhle erleben. Eine Höhle ist vielleicht nicht der konventionellste Ort für Yoga, doch soll laut den Veranstaltern das Mikroklima der Kluterthöhle mit einer Luftfeuchtigkeit von 98 Prozent entzündungshemmend wirken. Auch fördere es die Reinigung der Bronchien und trage zur Regeneration bei. Ob bereits erfahren oder noch ein Neuling – das Angebot wendet sich an alle Yoga-Interessierten. Die letzten Termine dieses Jahres finden im November statt. Infos: www.kluterthoehle.de / 02333/98-80-11 / kluterthoehle@ennepetal.de

Das Mikroklima der Kluterthöhle soll Entzündungen hemmen. Foto: Stadt Ennepetal Sarah Droska

Yoga auf der Dachterrasse

Für alle, die das urbane Flair lieben, bietet Yoga auf der Dachterrasse einen spannenden Rahmen. Der Club „Movement Fitness& Wellness“ in München bietet zahlreiche Yoga-Kurse auf seinen Dächern an. Beim Sunrise-Balance-Yoga wird gemeinsam mit einer Kombination aus Yoga und Thai Chi in den Tag gestartet. Das Angebot vom Sunset Yoga ist das Gegenstück – mit Atemübungen und Meditation wird der erfolgreiche Tag beim Sonnenuntergang verabschiedet. Das Angebot vom Physio Flow Yoga orientiert sich an der Physiotherapie und ist eine eher sportliche Version, so der Veranstalter. Infos: www.movement-fitness.de / 089/1490-3314/ info@movement-fitness.de

Beim Rooftop Yoga wird die Großstadt mit Entspannung verbunden. Foto: Movement Fitness & Wellness Club

Yoga auf dem Weingut

Etwas genussvoller wird es beim Yoga auf dem Weingut. In Haueneberstein in Baden-Baden arbeiten „Souldancer Yoga“ und das Bio-Weingut Maier zusammen, um ein Yoga-und-Wein-Erlebnis anzubieten. Zwischen Reben und sanften Hügeln soll Praxis mit Natur verschmelzen. Nach einem Begrüßungs-Secco folgt eine 90 Minuten lange Yoga-Sitzung. Danach bietet Winzerin Josefa Metzinger einen Einblick in die Welt der Bio-Weine, drei Weinproben inklusive. Alle Termine dieses Jahres sind schon ausgebucht. Aber es gibt bereits Termine für 2026: 10. Juni, 16. Juli und 10. September. Infos: www.souldancer-yoga.de / sarah@souldancer-yoga.de

Genuss und Entspannung wird beim Yoga auf dem Weingut groß geschrieben. Foto: Weingut Maier/Souldancer Yoga

Yoga auf dem Zwölferhorn

Auch in Österreich gibt es aufregende Yoga-Angebote. Unter anderem von „Pop Up Yoga“ auf der Aussichtsplattform Zwölferhorn. Zwischen Bergen und Himmel wird die Matte hier in luftiger Höhe ausgerollt. Ein Ticket kostet zwischen zehn und 20 Euro, Aufstieg exklusive. Dieses Angebot findet am 14. September und am 5. Oktober statt. Die Plattform hat eine Glasumrandung und mache es selbst im Liegen möglich, die Aussicht zu genießen, die Natur auf sich wirken zu lassen. Nach der Yoga-Sitzung geht es gemeinsam wieder hinab, verbunden mit einer Talfahrt, einer Einkehr und einer Rundwanderung „Zwölfer Runde“. So wird Yoga nicht nur eine Auszeit für Körper und Geist, sondern auch zum Naturerlebnis. Infos: www.zwoelferhorn.at / 0043/(0)6227-2350/ seilbahn@zwoelferhorn.at