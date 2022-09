Wandern mit Hund

Eine Alpenüberquerung mit Wau-Effekt

So weit die Pfoten tragen – in diesem Fall bis in die Schweiz, wo das Gruppenfoto entstand. Wer mit seinem Hund eine Alpenüberquerung angeht, benötigt Kondition.

Plus Über alle Berge mit dem Hund ist ein besonders Erlebnis. In fünf Tagesetappen geht es nach Südtirol. Von Spezial-Sonnencreme und „Wanderstiefeln“ für zarte Pfoten.

Von Stefan Stremel

Frida – Freude – Hundekuchen! Es ist unüberhörbar: Frida, die fünfjährige Boxerdame fühlt sich auch im fremden Hotelzimmer geräuschvoll wohl. Ihr dezentes Schnarchen lässt Rückschlüsse auf einen gelungenen und spannenden Tag zu. Schließlich war Frida heute nicht nur mit ihren gewohnten menschlichen Begleitern unterwegs, sondern mit acht weiteren Hunden und deren Besitzern. Und das wird in den nächsten Tagen auch so bleiben. „Alpenüberquerung mit Hund“ nennt sich dieses Abenteuer, auf das sich eine bunte Gruppe eingelassen hat. Gemeinsam möchte man in fünf Tagesetappen vom Kleinwalsertal bis zur italienischen Grenze nahe Nauders wandern – Frau, Mann und Hund.

