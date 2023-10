Ein Hotel in Innsbruck direkt in der Altstadt

Das Hotel Innsbruck liegt nur wenige Schritte vom berühmten Goldenen Dachl entfernt. Mittendrin und doch ein unerwarteter Ort der Ruhe.

Na, das kann ja heiter werden, ein Hotel direkt an der Hauptstraße von Innsbruck. Das Verkehrsrauschen also gleich mitgebucht. Aber siehe da: Tür auf: Lärm draußen, Ruhe innen. Lärmschutzfenster machen das unter anderem möglich. Die große Hotellobby samt Bar ein unerwarteter Ort der Ruhe.

Direkt an der Hauptstraße gelegen: das Hotel Innsbruck. Foto: Doris Wegner

Das Hotel Innsbruck liegt also mitten drin in der lebendigen Alpenstadt. Vorne wie gesagt die Hauptstraße, hinten auf der Rückseite des Gebäudes die quirlige Altstadt, in der sich ein Weinbeisl an das nächste Restaurant zu reihen scheint. Aber auch davon bekommt man, wenn man nicht will – Fenster zu – nichts mit. Von der Altstadt jedoch jede Menge. Das Goldene Dachl ist sogar so nah, dass man erstmal dran vorbeiläuft, weil man es gar nicht glauben kann. Auch all die anderen Sehenswürdigkeiten, wie die Hofburg oder die von Architektin Zaha Hadid gestaltete Hungerburgbahn hinauf zur Nordkette, sind nur ein paar Schritte entfernt.

Das kleine Spa liegt über den Dächern Innsbrucks und im Keller verbirgt sich ein kleiner Pool, der von der Hauptsehenswürdigkeit Innsbruck inspiriert ist, wie es im Hotelprospekt heißt. Über goldene Stufen taucht man ein in ein glitzerndes Becken. Eine schöne Entspannung nach einer Wanderung hoch oben auf der Nordkette. Die Zimmer modern, mit einem Hauch filzigem Alpenstil, die Bäder sauber und tipptopp – ein klassisches Stadthotel mit internationalem Publikum. An einer Hauptstraße, an der sich niemand stört.

Hotel Innsbruck, Innrain 3, 6020 Innsbruck, www.hotelinnsbruck.com. Tel. +43 512 5986893. DZ ab 246 Euro.

