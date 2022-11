Zimtschnecken, Zimtsterne & Co.: 15 Rezepte mit Zimt

Das Gewürz Zimt kommt nicht nur zu Weihnachten beim Backen zum Einsatz. Tipps für Zimtschnecken, Zimtsterne und zimtiges Gebäck sowie Rezepte gibt´s hier.

Zimt riecht intensiv, schmeckt pur leicht holzig-erdig, verleiht Gebäck ein dezent scharfes, gleichzeitig süßliches Aroma. Dabei ist er eines der ältesten Gewürze. Ob bei Kaiser Nero, den Ägyptern oder im antiken Griechenland: Zimt hat eine lange Geschichte – als Heilmittel, aber auch als Backzutat. Angeblich ist er als solche schon vor mehreren Tausend Jahren in China und Indien verwendet worden.

Auch der Augsburger Kaufmann Anton Fugger 1530 hat mit dem Gewürz zu tun. Der Legende nach soll er die Schuldscheine von Karl V. in einem Feuer aus Zimtstangen verbrannt haben. Bis ins 18. Jahrhundert war Zimt eines der teuersten und kostbarsten Gewürze. Fugger, einer der reichsten Männer der Geschichte, hat – den Erzählungen zufolge – so seinen Reichtum demonstriert, indem er großmütig auf die Rückzahlung von Krediten verzichtet hat. Einen historisch gesicherten Hinweis darauf gibt es aber nicht und auch wenn die Szene so sogar auf Gemälden dargestellt wird, ist sie wohl frei erfunden.

Trotzdem ist Zimt in Redensarten als Synonym für Geld verwendet worden; später sogar mit der negativen Bedeutung „zimtig zu sein“. Das hieß dann so viel wie „Umstände machen". Neben den Sprichwörtern greifen wir heute auch beim Backen auf das gemahlene, typisch braune Pulver zurück. In weihnachtlichem Gebäck darf Zimt auf keinen Fall fehlen, doch auch sonst findet er in der Küche gerne Verwendung.

2 Tipps fürs Backen mit Zimt

Beim Kochen sollten Sie Zimt erst zum Schluss hinzugeben, sonst entfaltet das Gewürz seinen bitteren Geschmack. Gelagert wird Zimt am besten in einem lichtundurchlässigen Gefäß an einem dunklen und trockenen Ort.

Doch bevor Sie Ihren Zimt jetzt umräumen, lassen Sie uns doch erst noch einmal damit backen. Wir haben Ihnen hier unsere Rezeptideen rund um das Gewürz zusammengestellt.

Schwedische Zimtschnecken (Kanelbullar)

Eine bisschen Zimt kommt auch in ein süßes Gebäck aus Schweden, nämlich in Kanelbullar. Das sind Zimtschnecken aus Hefeteig, die mit Hagelzucker bestreut einfach nur lecker schmecken! In 9 Schritten nehmen wir Sie beim Backen unserer Zimtschnecken mit.

Zimtsterne backen – mit diesem Rezept

Zimtsterne sind ein Klassiker zu Weihnachten. Doch wer sagt, dass man die leckeren Plätzchen nur zu einer Jahreszeit genießen kann? Sie brauchen Nüsse, Puderzucker, Eier und natürlich Zimt. Oder aber Sie probieren eine etwas ausgefallenere Variante und backen Ihre Zimtsterne mit Marzipan.

Apfel-Muffins mit Zimt Foto: Jenifoto - stock.adobe.com

Einfaches Rezept für Apfel-Zimt-Muffins

Bei diesen fruchtig-süßen Apfel-Muffins kommt der Zimt nicht nur in den Teig, sondern aus dem Gewürz wird auch gleich noch ein aromatisches Topping hergestellt. Neugierig? Wir haben das Rezept für Apfel-Muffins mit Zimt-Topping!

Torte zu Weihnachten? Klar!

Diese winterliche Weihnachtstorte hat mit Tonkabohnen, Zucker, Zimt, Öl, Wasser, Agaragar, Sahne, Frischkäse und einigen Komponenten mehr eine längere Zutatenliste. Doch es lohnt sich – optisch und geschmacklich. Probieren Sie die Torte mit unserem Rezept aus!

Mini-Weihnachts-Hörnchen mit feiner Zimt-Walnuss-Füllung Foto: © A_Lein - stock.adobe.com

Hörnchen mit Zimt-Füllung

Mit diesen Mini-Hörnchen kommt definitiv Weihnachtsstimmung auf! Fein gehackte oder gemahlene Walnüsse, etwas brauner Zucker und ein bisschen Zimt - lecker! Und das Rezept zum Nachbacken der Zimt-Hörnchen ist nicht schwer.

Ebenfalls ideal zur Adventszeit eignen sich Nougat-Kugeln, Maronenplätzchen und Plaumen-Likör-Kugeln. Auch bei Lebkuchen darf Zimt nicht fehlen. Eine Variante mit Walnüssen finden Sie in der Zuckerguss-Rezeptwelt.

Glühweinlikör Foto: ©Floydine - stock.adobe.com

Heißer Glühweinlikör, gewürzt mit Zimt

Sie wollen sich schon mal auf die Weihnachtszeit vorbereiten? Dann ist dieser Likör, der wie Glühwein schmeckt, genau das Richtige! Er heizt an kalten Tagen nicht nur Körper und Seele, sondern stimmt auch auf die Adventszeit ein. Unser Rezept verarbeitet 8 Zutaten in 2 Schritten, das müssen Sie ausprobieren!

Eierlikör-Nougat-Waffeln mit Zimtkirschen

Klassische Waffeln kann jeder! Wir backen welche mit einem Teig mit Eierlikör und Nougat. Dazu servieren wir Sauerkirschen, die mit Zucker und Zimt zum Kochen gebracht und anschließend mit Vanillepudding und Kirschsaft gemischt werden. Jetzt ausprobieren und nachbacken!

Wenn es keine Kirschen sein sollen oder kein Alkohol sein darf, sind Apfel-Zimt-Waffeln eine gute Alternative. Dazu eine Kugel Vanilleeis – und das Dessert ist komplett.

Backen Sie Zimt-Schnitten mit Milchreis

Nicht besonders aufwendig, trotzdem aber besonders im Geschmack sind diese Reis-Zimt-Schnitten. Zu Apfelmus schmecken sie übrigens besonders lecker. Einfach mal ausprobieren, am besten jetzt gleich mit unserem schnellen und einfachen Rezept!

Vegan backen: Bananen-Zimt-Kringel

Zugegeben: Für diese Kringel brauchen Sie ein bisschen Übung mit dem Spritzbeutel. Aber muss Gebäck immer makellos aussehen? Viel wichtiger ist doch, dass es schmeckt. Und das tun unsere veganen Bananen-Zimt-Kringel auf jeden Fall!

