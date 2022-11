Nüsse sind gesund, deshalb kommen hier 53 Backrezepte

Mandeln sind keine Nüsse, Erdbeeren schon. Wir verraten, was Sie über Nüsse wissen müssen, und haben Rezepte für Nussecken, Nusskuchen, Nussplätzchen, Nusszopf & Co.

In der Weihnachtsbäckerei gehören Nüsse ganz selbstverständlich in eine Vielzahl der Rezepte, doch auch sonst sollten wir sie als Zutat mehr schätzen. Schließlich sind sie ein sättigendes Kraftpaket mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Anfängerinnen und Anfänger greifen zu Haselnüssen, Pistazien und Walnüssen, Kenner und Profis tauchen tiefer in die Welt der (Ge-)Nüsse ein.

Nuss oder nicht? Erdbeeren, Kokosnuss & Co.

Wobei nicht alle Sorten, die wir den Nüssen zuordnen, tatsächlich welche sind. So handelt es sich bei Erdnüssen um Ölsaaten, bei Walnüssen oder Mandeln um Schalenfrüchte.

Walnüsse gehören zu den Schalenfrüchten. Foto: Christian Jung/Fotolia

Dafür ist die Erdbeere botanisch gesehen keine Frucht, sondern eine Nuss. Die gelben Pünktchen sind die eigentlichen Früchte, das rote Fleisch ist streng genommen eine verdickte Blütenachse. Es gibt über tausend verschiedene Sorten – darunter unter anderem weiße Erdbeeren.

Andersherum sieht es bei der Kokosnuss aus: Auch wenn ihr Name vermuten lässt, dass die Kokosnuss eine Nuss ist, gehört sie botanisch gesehen zu den Palmen genauer gesagt zu den einsamigen Steinfrüchten.

Mit Nussallergie Rezepte mit Nüssen backen

Fast alle (vermeintlichen) Nusssorten sind zum Backen geeignet. Wer gemahlene Nüsse aufgrund einer Allergie oder Unverträglichkeit lieber ersetzen möchte, kann das mit Haferflocken tun. Auch andersherum funktioniert der Austausch:

Nussmehl statt Weizen- oder Dinkelmehl

Nussmus statt Butter oder Margarine

Nussmilch statt Milch oder Haferdrinks

Wenn Sie nicht genug von Nüssen bekommen, können Sie diese Zutaten in den unten folgenden Rezepten entsprechend mit einbauen. Doch vorher noch ein bisschen Hintergrundwissen: Denn Nüsse heißen eigentlich nur umgangssprachlich so. Was wir als Nuss bezeichnen, ist nur der Samen, der von einer Nussschale umschlossen wird. Die gesamte Nussfrucht ist eine Schließfrucht, bei der alle drei Schichten der Fruchtwand verholzen.



Im botanischen Sinn gehören zu Nüssen Bucheckern, Edelkastanien, Erdnüsse, Haselnüsse oder beispielsweise Wassernüsse – eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte Pflanzenart. Keine Nüsse sind demnach die oben genannten sowie Cashewnüsse oder Pistazien. Bei ihnen handelt es sich um die Samen von Scheinfrüchten oder um die Steinkerne von Steinfrüchten.

Vor dem Backen: Nüsse in Pfanne oder Ofen rösten

Für ein intensiv nussiges Aroma können Sie Nüsse vor dem Backen im Ofen oder in einer beschichteten Pfanne anrösten – allerdings ohne Öl, Fett und Wasser. So werden sie knuspriger und der Körper kann das Calcium sowie das Magnesium besser aufnehmen. Beim Rösten gelten zwei Regeln:

Nicht zu heiß: Nüsse mögen keine hohen Temperaturen. Deshalb lieber auf niedriger Stufe anrösten! Nicht zu lange: Denn rösten Sie die Nüsse zu lange, schmecken sie verbrannt und bitter!

Außerdem verlieren Nüsse beim Rösten einen Teil der gesunden E- und B-Vitamine. Vor dem Backen anrösten ist also möglich, aber keine Pflicht. Sie können auch rohe Nüsse als Zutat verwenden und in den Teig der Klassiker wie den von Nussecken, Nusskuchen, Nussplätzchen oder eines Nusszopfes geben.

Schoko-Nussecken Foto: © StockFood / Gräfe & Unzer Verlag / Kramp + Gölling

Nussecken einfach backen

Ein beliebtes Gebäck mit Nüssen sind Nussecken – am besten noch mit Schokolade überzogen! Der Mürbteigboden unseres Rezepts ist mit einer Lage Konfitüre, einer Masse aus Nüssen und mit einem Kleks Zartbitterschokolade einfach herrlich. In diesem Rezept zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Nussecken selbst backen. Marzipan-Fans werden sich über unser Rezept für Nussecken mit Marzipan und Schokolade freuen. Wenn Sie keine Lust auf den Klassiker mit Schokolade haben, können Sie aber auch diese Nussecken mit Cashewkernen und Kondensmilch, die sogenannten Cashew-Toffees, backen.

Schokokuchen mit Nüssen Foto: HLPhoto - stock.adobe.com

Lust auf einen leckeren Nusskuchen?

Schokolade und Nüsse – das ist eine altbewährte Kombination, die (fast) jedem schmeckt. Warum also nicht mal wieder den Klassiker unter den Nussgebäcken nachbacken? Wir haben das perfekte Rezept für Ihren Schoko-Nuss-Kuchen. Wenn Ihnen dieser Kuchen zu langweilig ist, könnten Sie die Tiroler Variante des Nusskuchens ausprobieren oder einen Nusskuchen mit Punsch ausprobieren.

Macadamia-Küsschen Foto: © Christian Pedant – Fotolia.com

Rezept, um schnelle Nussplätzchen zu backen

In nur zwei Schritten sind diese Weihnachtsplätzchen, sogenannte Macadamia-Küsschen, zubereitet. Auch die Verzierung mit Macadamianüssen ist nicht besonders aufwendig. Überzeugen Sie sich selbst und backen Sie nach unserem Rezept Nussplätzchen.

Oma's Nusszopf Foto: ©Philipp Hunger www.photoHunger.com

Nusszopf selber machen

Wenn es ums Backen mit Nüssen geht, darf ein Hefezopf mit Nuss-Füllung nicht fehlen. Mit unserem Rezept gelingt Ihr nächster Nusszopf ganz bestimmt. Lesen Sie hier, wie Sie Hefeteig, Nussmasse und Guss herstellen. Wer mit Thermomix einen Nusszopf backen möchte, wird in der großen Zuckerguss-Rezeptwelt ebenfalls fündig.

Nussblume Foto: ©Viktorija - stock.adobe.com

Ein besonderes Dessert: Die Nussblume aus Hefeteig

Bei diesem leckeren Nachtisch aus Hefeteig mit einer Nussfüllung isst auch das Auge mit. Falls Sie also noch auf der Suche nach einem Highlight für Ihren Besuch sind, ist das Rezept für diese Nussblume genau das Richtige.

Selbstgemachte Nuss-Nougat Creme Foto: ©Brent Hofacker - stock.adobe.com

Selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme

Das wohl beliebteste Nuss-Erzeugnis ist die Nuss-Nougat-Creme. Mit unserem Rezept können Sie sie ganz einfach nachmachen und selbst entscheiden: Weiße, Vollmilch- oder Zartbitterschokolade? Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre eigene Nougatcreme herstellen.

Die beliebtesten Nussorten ...

... sind folgende:

Cashews

Erdnüsse

Haselnüsse

Macadamianüsse

Mandeln

Maroni

Paranüsse

Pekannüsse

Cinnamon-Bliss-Balls Foto: Leserbild

Rezepte mit Cashewnüssen

Bei Cashewnüssen handelt es sich, wie oben beschrieben, eigentlich um keine Nüsse, sondern um Steinfrüchte. Korrekterweise lautet die Bezeichnung von Cashews deshalb auch Cashewkerne. Trotzdem wird das Schalenobst gerne als Nuss in Backrezepten verwendet, zum Beispiel als:

gesunder Nachtisch: Cinnamon-Bliss-Balls.

Orangen-Cashew-Kipferl – eine ausgefallene Alternative zu Vanillekipferl

Mit Erdnuss backen

Auch Erdnüsse sind botanisch gesehen eigentlich keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte. Die haben sich allerdings zur Nuss gewandelt – und deshalb backen wir auch mit Erdnüssen. Wie wäre es mit folgenden Rezepten?

Muffins mit einem Pflaumen-Erdnuss-Teig

kleine Häppchen: Erdnussquadrate

Erdnuss-Ecken mit Datteln

gesunde Erdnussbutter im Glas

Plätzchen mit Ingwer-Butterteig und Erdnuss-Füllung

weihnachtliche Kokos-Erdnuss-Lebkuchen

Nusskipferl Foto: Leserbild

Haselnüsse in Backrezepten

Gemahlen, gehackt oder ganz: Haselnüsse können wir in verschiedensten Formen kaufen. Sie enthalten einige Vitamine, Mengen- und Spurenelemente, haben also verschiedenste Wirkungen auf unseren Körper. Außerdem schmecken die Nüsse besonders lecker, unter anderem verarbeitet zu:

Müsliriegel: gesund und lecker

kreatives Haselnussbrot

Nusskipferl mit Füllung

Uromas Haselnuss-Schnitten

Lebkuchen mit Haselnüssen

Weihnachtliche Haselnuss-Marzipan-Makronen

Cupcakes mit Haselnuss-Milchcreme

festlicher Haselnusskranz

Bananen-Haselnuss-Torte mit Eierlikör

Nüsse im Schokoladenmantel

Kekse & Co. mit Macadamia

Macadamianüsse werden oft als Königinnen der Nüsse bezeichnet. Kein Wunder, sind sie vielfältig einsetzbar:

Himbeer-Mandel-Cupcakes Foto: ©Leserbild

Beliebte Mandel-Rezepte

Genau genommen sind auch Mandeln keine Nüsse. Genauso oft wie Haselnüsse stehen aber auch sie als nussige Komponente in den Zutatenlisten von Backrezepten. Unsere Ideen:

Himbeer-Mandel-Cupcakes vom Konditormeister

nussiger Cranberry-Stollen

Mandel-Sahne-Torte mit Mürbteig und Marzipan

schnelle Mandel-Spekulatius

Eiskaffee mit Mandelsirup

kleine Mandelplätzchen

Mandel-Stangen mit Aprikosen

schweizer Mandelschnitte

Cantuccini mit Mokka und Mandel

Osterzopf mit Mandel-Nougat-Füllung

Honig-Nuss-Röllchen (ohne Ei) Foto: Leserbild

Ideen fürs Backen mit Paranüssen

Paranüsse sind knackig, lecker und exotisch. Nicht jeder hat schon einmal mit ihnen gebacken. Das wollen wir ändern, deshalb haben wir vier Rezeptipps zusammengestellt.

Karamell-Florentiner mit vier Nusssorten

als Kekse oder Weihnachtsplätzchen: Schoko-Nuss-Knusperplätzchen

Toffee-Küsschen als Snack für Zwischendurch

süß, schnell und einfach: Honig-Nuss-Röllchen

Pekan-Rollen-Plätzchen Foto: Brent Hofacker - stock.adobe.com

Rezeptideen für Pekannüsse

Pekannüsse enthalten viele Proteine und Vitamin B, haben aber auch viele Kalorien. Ob Kuchen oder Keks: Das Gebäck schmeckt lecker, macht aber auch satt. Probieren können Sie zum Beispiel diese Rezepte: