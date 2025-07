Ein heißes Jubiläum für die Feuerwehr Scherstetten

Wenn das kleine Staudendorf feiert, dann richtig: Das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Scherstetten war eine gelungene Mischung aus ausgelassener Partystimmung, geselliger Atmosphäre und würdevoller Feierlichkeit. Krönender Abschluss war der große Festumzug – mit 34 Feuerwehren aus der Region und über 70 Zugnummern. Doch bereits die beiden Tage zuvor boten gute Stimmung pur.

Icon Vergrößern Umrahmt von den hübschen Festdamen: (von links) Bürgermeister Robert Wippel, Vorsitzender Karl Heckl, Ehrenkreisbrandmeister Josef Heinle, Kreisbrandmeister Michael Kinder, Kreisbrandrat Christian Kannler, Kreisbrandinspektor Stefan Hieber, Schriftführerin Annemarie Schrettle und Kommandant Matthias Deschler Foto: Marcus Angele Icon Schließen Schließen Umrahmt von den hübschen Festdamen: (von links) Bürgermeister Robert Wippel, Vorsitzender Karl Heckl, Ehrenkreisbrandmeister Josef Heinle, Kreisbrandmeister Michael Kinder, Kreisbrandrat Christian Kannler, Kreisbrandinspektor Stefan Hieber, Schriftführerin Annemarie Schrettle und Kommandant Matthias Deschler Foto: Marcus Angele

Der Freitagabend stand unter dem Motto „Schlager meets Malle“. DJ Buddy Sven heizte den Gästen kräftig ein. Wem es im Zelt zu heiß wurde, der konnte sich an der Bar oder im Weizenkarussell mit kühlen Getränken erfrischen. Bei den Festdamen konnten die Besucher am Glücksrad von einem aufmunternden Schulterklopfen bis hin zu Freikarten für den Festsamstag gewinnen. Am Samstag durften zunächst die Feuerwehren beim Kuppelwettbewerb ihr Können unter Beweis stellen. Die Feuerwehr Konradshofen errang dabei einen Doppelsieg – dicht gefolgt von den Scherstetter Feuerwehrfrauen auf dem dritten Platz.

Icon Galerie 46 Bilder 150 Jahre Feuerwehr Scherstetten – und den Auftakt machte am Freitag ein Partyabend unter dem Motto "Schlager Meets Malle". Hier gibt es die besten Fotos.

Im Anschluss ging es direkt in den nächsten Feierabend über: Die Dirndl- und Lederhosenparty mit der Partyband Albfetza wurde zur ausgelassenen Sause. Mit ihrer abwechslungsreichen Mischung aus Schlager, Rock und Partymusik sorgten die Vollblutmusiker für eine stimmungsvolle Nacht.

Pfarrer Kandeth: „Familie und Herzstück des Dorfs“

Feierlich und besinnlich begann der Festsonntag mit einem Zeltgottesdienst. Pfarrer Sebastian Kandeth, der selbst erst kürzlich sein 50. Priesterjubiläum feierte, zelebrierte die Messe. In seiner Predigt lobte er den Einsatz und Mut der Feuerwehrleute: „Mut dahinzugehen, wo andere weglaufen, mit Herzblut helfen, auch wenn es noch so schwer ist, das zeichnet euch aus. 252 Mitglieder in einem kleinen Dorf wie Scherstetten – das ist wohl hier genetisch bedingt. Die Feuerwehr ist damit nicht nur ein Verein, sie ist Familie und Herzstück des Dorfes. Genau solche Leute wie euch brauchen wir überall.“

Icon Vergrößern Der Projekt-Chor mit Kirchen-, Kinder-, Jugend- und Männerchor begeisterte beim Gottesdienst Foto: Marcus Angele Icon Schließen Schließen Der Projekt-Chor mit Kirchen-, Kinder-, Jugend- und Männerchor begeisterte beim Gottesdienst Foto: Marcus Angele

Ein musikalisches Glanzlicht setzte der eigens gebildete Projektchor: Kirchenchor, Kinder- und Jugendchor sowie der Männerchor vereinigten sich unter der Leitung von Dr. Christoph Reiter und musizierten gemeinsam mit der Blaskapelle Scherstetten – ein kraftvoller, frischer Klang, der bei vielen Zuhörern den Wunsch nach einer Wiederholung weckte. Anschließend richtete Vorsitzender Karl Heckl einige Grußworte an die Gäste. Stolz berichtete er, dass die Feuerwehrfahne aus dem Jahr 1894 eigens zum Jubiläum aufwendig restauriert wurde. Die Festdamen befestigten ein Erinnerungsband daran, das von Pfarrer Kandeth geweiht wurde. Der Patenverein aus Mittelneufnach überreichte der Scherstetter Wehr zudem eine Gedenktafel.

Icon Vergrößern : Eine Abkühlung war bei den Zuschauern immer herzlich willkommen, hier pumpen die Jungs aus Mittelstetten Foto: Marcus Angele Icon Schließen Schließen : Eine Abkühlung war bei den Zuschauern immer herzlich willkommen, hier pumpen die Jungs aus Mittelstetten Foto: Marcus Angele

Bürgermeister und Schirmherr Robert Wippel dankte unter anderem dem Festausschuss für die perfekte Organisation. Mit einem Augenzwinkern stellte er fest: „Als Schirmherr bin ich für gutes Wetter und eine kurze Rede zuständig – beides hat doch bestens geklappt.“ Auch Kreisbrandrat Christian Kannler sprach seinen Dank aus und lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr. Von der Blaskapelle Scherstetten erhielt die Feuerwehr auch noch eine Spende für die Fahnenrestaurierung.

34 Feuerwehren beteiligen sich am Umzug

Am Nachmittag folgte der Höhepunkt des Jubiläums: Ein prächtiger Festumzug mit über 70 Zugnummern zog durch die Straßen Scherstettens. 34 Feuerwehren, acht Musikkapellen, Schützen, Veteranen und weitere Ortsvereine, historische Fahrzeuge und Löschgeräte sorgten trotz der sommerlichen Hitze für Begeisterung beim Publikum. Erfrischende Abkühlungen aus antiken Spritzen waren dabei mehr als willkommen.

Besonders niedlich präsentierten sich die Kinder des Scherstetter Kindergartens, die als kleine Feuerwehrmitglieder verkleidet lautstark „Tatütata“ rufend an der Ehrentribüne mit Landrat Martin Sailer vorbeizogen. Zum feierlichen Fahneneinzug bebte das Festzelt erneut, ehe das Jubiläum mit den Lumpenbachern und ihrer Bier-Zelt-Party seinen gebührenden Ausklang fand.