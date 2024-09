Das Langerringer Markttreiben feiert ein Jubiläum 

Das Langerringer Markttreiben findet heuer zum 25. Mal statt. Dieses Jubiläum soll mit einem Festabend vor dem eigentlichen Marktsonntag besonders gefeiert werden. Also wird schon am Samstag, 14. September, ein kleines Festzelt auf dem La-Baconnière-Platz an der Gualbert-Wälder-Straße aufgestellt. Um 17 Uhr gibt es den Bieranstich und das Langerringer Dampfnudelgebläse spielt zur Unterhaltung. Ab 20.30 Uhr heizt dann die Partyband „High Five“ kräftig ein und die Bar wird eröffnet. Für das leibliche Wohl sorgen die Feuerwehr und der Musikverein Langerringen.

Mehr als 90 Aussteller verwandelt die Dorfmitte in einen Marktplatz

Am Sonntag, 15. September, wird dann pünktlich um 10 Uhr der 25. Hobby- und Kunsthandwerker-Markt der Gemeinde Langerringen und des Marktvereins von Bürgermeister Marcus Knoll mit den Salutschüssen der Böllergruppe Langerringen eröffnet. Mehr als 90 Aussteller werden die Dorfmitte in einen großen Marktplatz verwandeln. Hobbykünstler, Kunsthandwerker, Alphornbläser, verschiedene Musik und Tanzgruppen, Oldtimer- und Vogelausstellung, Kinderanimation, sowie kulinarische Schmankerl und ein Flohmarkt an der Schule machen den alljährlichen Markt zu etwas Besonderem. Die Land- und Gallusfrauen laden zum Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen im Gemeindezentrum ein und die Markttreiber werden wieder ein kleines Bierzelt beim Rathaus betreiben. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.