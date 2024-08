Flucht mit dem Fahrrad endet in einer Königsbrunner Wiese

Zu flüchten versuchte ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer, als ihn die Polizei am Dienstagabend in der Bobinger Straße kontrollieren wollte. Anstatt anzuhalten trat er auf dem Radweg in Richtung Königsbrunn in die Pedale und bog anschließend in eine angrenzende Wiese ab. Nachdem er das Fahrrad hinter einem Gebäude abgelegt hatte, versuchte er sich im hohen Gras zu verstecken. Dort entdeckten ihn die Polizisten und nahmen ihn fest.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann Drogen genommen. Das von ihm benutzte E-Bike hatte er angeblich kurz zuvor gefunden. Zudem lag ein offener Haftbefehl gegen den Mann vor. Nach einer Blutentnahme wurde er in den Arrest gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)