Das Kloster Lechfeld wird 400 Jahre alt

Das Kloster auf dem Lechfeld, welches der späteren Gemeinde Klosterlechfeld ihren Namen gab, wird 400 Jahre alt. Das Jahr 1624 steht für den Beginn eines Klosterkonvents der Oberdeutschen (Straßburger) Franziskanerprovinz. „Ab diesem Jahr war es ein richtiges Kloster“, sagt der heutige Pfarrer Thomas Demel.

Das Deckengemälde in der Rotunde ist das Werk von Johann Georg Lederer aus Augsburg. Es zeigt die Heimsuchung Mariae. Foto: Marcus Merk

Die Anfänge gehen auf das Jahr 1603 zurück, als Regina von Imhof den Bau einer Kapelle an diesem Ort als Gelübde für eine Erhörung aus großer Not stiftete. Sie förderte auch die Erweiterung der von Elias Holl erbauten Rotunde mit dem Bau der Wallfahrtskirche und des Klostergebäudes. Das anfängliche Hospiz, was damals eine Herberge für die Mönche und Pilger bedeutete, wurde 1668 zum Konvent als ständige Niederlassung des Franziskanerordens erhoben. 1715 wurde es zum Studienkloster für den Ordensnachwuchs. 1803 übernahm der Deutsche Orden das Kloster und richtete darin ein Zentral- oder Aussterbekloster für die Franziskaner der aufgehobenen Klöster ein. Es durfte keine Novizen aufnehmen und Gottesdienste waren nur in der Klosterkirche erlaubt.

Im Mittelpunkt des Hochaltars steht das Gnadenbild. Christus ist als Richter dargestellt. Foto: Marcus Merk

1806 ging das Kloster im Rahmen der Säkularisation an das Königreich Bayern über. Am 18. Juni 1830 erlaubte König Ludwig I. von Bayern den Fortbestand des Franziskanerkonvents. Die Franziskaner verblieben darin bis 1993. In der Pfarrgemeinde sind die Pater als Seelsorger, die auch in den Schulen unterrichteten, noch in lebhafter Erinnerung. Heute ist das Klostergebäude mit dem großen Garten das Zentrum der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld, welches durch viele Seelsorgeseminare und Veranstaltungen wie dem Klosterbiergarten oder der Krippenausstellung im Advent und dem Klosterlädle mit Leben erfüllt wird.

Die Orgel auf der Empore hat 18 Register. Foto: Marcus Merk

Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr mit einem Sektempfang im Gang des ehemaligen Franziskanerklosters und der Eröffnung der Fotoausstellung zu dessen Geschichte. Ingrid Hiller hat diese Ausstellung aus den Archiven zusammengestellt. Die Bilder werden bis zum Advent zur Besichtigung präsentiert. Am Sonntag, 28. Juli, um 10.30 Uhr hält Generalvikar Dr. Wolfgang Hacker den Festgottesdienst zur 400-Jahr-Feier in der Wallfahrtskirche.

Die Marienfigur wurde saniert. Foto: Andreas Lode, oh

Nach dem Gottesdienst findet die Segnung der neu restaurierten Marienstatue im Klostergarten statt. Der anschließende Biergarten mit Live-Blasmusik des Musikvereins Klosterlechfeld ist schon restlos ausgebucht.

Am 8. September gibt es zum Tag des offenen Denkmals Klosterführungen, beginnend um 14.30 Uhr. Um Anmeldung im Pfarrbüro (Telefon 08232/96190 oder per E-Mail an pg.lechfeld@bistum-augsburg.de) wird gebeten.

Pfarrer Thomas Demel zeigt den Verbindungsgang zwischen Kirche und Kloster aus den Gründungsjahren um 1624. Foto: Hieronymus Schneider