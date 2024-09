So feiert der Naturpark Augsburg seinen Geburtstag

Im Naturpark Westliche Wälder ab Freitag, 6. September, ist so einiges geboten. Zum 50. Geburtstag des Naturparks organisiert der Verein verschiedene Aktivitäten, um der Natur ein Stück näherzukommen, und mehr über sie zu erfahren.

Im Wochenendprogramm enthalten ist etwa die Baumartenbestimmung am Freitag ab 15 Uhr, die zusammen mit Rangerin Carolin Rolle während einem zweistündigen Waldspaziergang stattfindet. Um die verschiedenen Baumarten erkennen zu können, werden vor allem die Zweige und Blätter genau unter die Lupe genommen. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz in Reinhartshausen (Fuggerstraße Richtung Norden, kurz vor dem Wald)

Spinnen im Wald begegnen

Um Spinnen geht es am Samstag, 7. September, ab 10 Uhr, bekommen Menschen mit einer Spinnenphobie die Möglichkeit, sich ihrer Furcht zu stellen: Bei einer informativen zweieinhalbstündigen Waldtour lernen die Teilnehmer interessante Fakten über die Spinnen aus aller Welt. Zum Schluss wird mit den kleineren Besuchern eine Glücksspinne für zu Hause gestaltet. Die Veranstaltun gbeginn am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld.

Am Tag darauf, Sonntag, 8. September, findet eine Führung statt, bei der man viele spannende Dinge über das Kloster in Oberschönenfeld und über die Landschaft ringsherum erfahren kann. Wie und nach welchen Werten leben die Zisterzienserinnen, und welche Lebensräume gibt es rund um das Kloster und um Oberschönenfeld noch zu entdecken? Diese und viele weitere Fragen werden dann beantwortet. Treffpunkt ist am Besucherzentrum im Museumshof Oberschönenfeld.

Ein vierstündiger Outdoor-Kochkurs findet am Samstag, 14. September, ab 9 Uhr, statt – es wird ein „wildes Geburtstagsmahl“ im Stil des Landknechtstrosses zubereitet. Veranstaltet wird das Ganze von Markus Siefer und Isabella Engelien-Schmidt. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Los geht‘s am Grillplatz in Oberschönenfeld. Die Teilnehmer sollen Teller, zwei Schüsseln, Besteck, Becher, Schneidebrett und Küchenmesser mitbringen.

Wer sich nicht nur für heimische Baumarten interessiert, der kommt am Dienstag, 21. September, ab 17.30 Uhr auf seine Kosten: Der Förster Siegfried Knittel bietet eine teils querfeldein gehende, zweieinhalbstündige Tour durch den „Exotenwald“ an, mit vielen interessanten Informationen rund um die Themen Waldgeschichte, Forstwirtschaft und Klimawandel. Die Tour findet statt im Diedorfer Wald der Stadt Augsburg. Los geht es an der Forstdienststelle Diedorf (am Waldrand), Wellenburger Straße 34.

Mit kasperl Kräuter im wald entdecken

Mit Kasperl können Kinder am Samstag, 21. September, ab 14 Uhr Kräuter kennenlernen. Kasperl lernt im Wald, dass ein gepflückter Kräuterstrauß nicht nur schön aussehen, sondern auch heilsam sein kann. Sein Wissen teilt er gerne mit allen Kräuterbegeisterten. Treffpunkt ist am Grillplatz in Oberschönenfeld.

Historischzeigt sich dann der Sonntag darauf, 22. September: Die Historikerin Claudia Ried bietet um 14 Uhr eine zweistündige Führung zur Horgauer Blechschmiede, das als KZ-Außenlager und Waldfabrik für die NS-Rüstungsproduktion diente. Das Projekt „Zeigefinger weg – Arbeitshandschuhe raus“ hat sich für die genauere Erforschung der Blechschmiede Horgau eingesetzt, weshalb nun viel über die Geschichte bekannt ist. Während der Führung werden Hintergründe sowie Schicksale erläutert. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz südlich des Bahnhofs Horgau

Das Feuer bestimmt auch heute noch den Alltag, ist jedoch meist unsichtbar oder zeigt sich in völlig anderer Gestalt als Menschen in früheren Zeiten. Durch das Entfachen eines Lagerfeuers, das Erzählen von Mythen und die Herstellung von Holzkohle wird Interessierten dieses sagenumwobene Element nähergebracht. Die Zubereitung von kleinen Snacks und Warmgetränken rundet die vierstündige Veranstaltung mit Ranger Max Fader am Freitag, 27. September, um 16 Uhr ab. Los geht es am Wanderparkplatz Himmelreich (etwa einen Kilometer östlich von Heudorf) in Glött (AZ)

Eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vorher ist unbedingt erforderlich unter der Rufnummer 08238 300132 oder per E-Mail an anmeldung@naturpark-augsburg.de.