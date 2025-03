Weithin sichtbar, schlicht und doch so schön

Schon von Weitem ist der Turm der Schwabmünchner St.-Michaels-Kirche sichtbar. Kein Wunder, denn mit seinen 73 Metern Höhe zählt er zu den höchsten Gebäuden in der Region. Die Kirche ist in mehrfacher Hinsicht für Schwabmünchen prägend. Baulich, da sie eigentlich das Zentrum der Stadt bildet, exponiert liegt und aufgrund ihrer Größe einfach ins Auge fällt. Und sie ist mehr als nur ein Bauwerk, wie Stadtpfarrer Christoph Leutgäb erklärt: „St. Michael ist auch geistliche Heimat für viele Menschen.“

Am 12. März feiert die Kirche ihren 75. Weihetag. Fast genau fünf Jahre nach der Bombardierung Schwabmünchens am 4. März 1945 war der Wiederaufbau des Gotteshauses weitgehend abgeschlossen. Die Kirchgänger verließen an jenem Tag gerade die Kirche, als die Sirenen ertönten. Nur wenige Minuten später waren weite Teile der Stadt nur noch Schutt und Asche, das Kirchenschiff brannte lichterloh. Mehr als 60 Menschen starben bei dem Angriff.

Nach dem Angriff war die Kirche nur noch ein Trümmerhaufen. Foto: Archiv Pfarrei

Der Wiederaufbau der Kirche begann 1948 nach Plänen des Augsburger Architekten Thomas Wechs. Bei den Arbeiten verunglückte der Schlosserlehrling Josef Wilhelm tödlich - eine Tafel an der Südostseite der Kirche erinnert an das Unglück. Bereits an Weihnachten 1949 konnte Christmette gefeiert werden. Die feierliche Einweihung fand am 12. März 1950 durch Bischof Dr. Josef Freundorfer statt.

Die Weihe der Stadtpfarrkirche mit Bischof Dr. Josef Freundorfer. Foto: Archiv Philipp Kraus

Die Gedenktafel für den beim Wiederaufbau der Kirche verunglückten Josef Wilhelm. Foto: Nadine Kruppe

Der Turm der St.-Michaels-Kirche hat eine bewegte Geschichte

Verschiedene Höhen, unzählige Dachformen: Der Kirchturm der Michaelskirche hat vieles mitgemacht. Kein Wunder, gilt er doch als ältestes, noch stehendes Gebäude der Stadt. Die Untergeschosse stammen in Teilen vom ersten Turm aus dem 13. Jahrhundert. Im Jahr 1617 wurde die Kirche neu gebaut, der Turm blieb erhalten. Bis 1693 soll er ein Satteldach gehabt haben, dann wurde er von sechs auf sieben Stockwerke erweitert. Die neue Helmkonstruktion war aber wohl zu hoch und kam bei Stürmen immer wieder ins Wanken. Daher wurde der Turm in der Zeit um 1851/1852 auf 61 Meter gekürzt und bekam statt des bisherigen Blechdachs eine Eindeckung aus Schiefer. Diese wurde 1868 durch Kupfer und 1899 durch Zinkplatten ersetzt.

Zunächst ohne Kirchturmspitze

Beim Wiederaufbau nach dem Bombenangriff 1945 musste der Turm vorerst ohne Spitze auskommen. Erst im Jahr 1954 wurde Spitze in der heutigen Form errichtet. Bis Mitte der 1980er-Jahre hob sich der Turm durch sein Sichtmauerwerk optisch vom weißen Kirchenschiff ab. Ein Sturmschaden am Dach 1981 machte eine umfassende Sanierung nötig. Dabei erhielt der Turm seine weiße Optik. Spektakulär war die Sanierung der Weltkugel auf der Turmspitze, die mit einem Hubschrauber vom Dach gehoben wurde.

Die Uhr auf der Nordseite wurde höher angebracht als die anderen drei. Grund dafür war die Höhe des Kirchenschiffs, die die Uhr teils verdeckte. Die beiden Säulen des Glockenstuhls, die dabei entfernt wurden, haben danach eine andere Verwendung gefunden. Die eine steht im Kirchenschiff als Säule für eine Marienfigur. Die zweite steht, ebenso genutzt, im Augsburger Dom. Bei der jüngsten Sanierung vor einigen Jahren wurde ein weiteres Geheimnis des Turmes gelüftet. „Bei den Bauarbeiten kam in der Außenmauer ein Treppenhaus zum Vorschein“, erinnert sich der ehemalige Meßner Philipp Kraus.

Die Säule aus dem Glockenstuhl mit der Marienfigur. Foto: Nadine Kruppe

So sah der Turm nach dem Wiederaufbau aus. Foto: Postkartensammlung Rudolf Stohmaier

Auch die Kirche ist nicht gewöhnlich

Die lange Geschichte und auch die exponierte Lage machen das Kirchengebäude zu etwas Besonderen. „So viele Räume und Nischen hat kaum eine andere Kirche“, sagt Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. „Normalerweise macht man die Türe auf und steht in der Kirche“, ergänzt er. In Schwabmünchen ist es anders. Von Norden her wartet ein großer Vorraum, auf der Südseite sind noch mehr Räume da. „Das bietet Möglichkeiten“, so der Pfarrer. Auch wenn durch die Bomben vor 80 Jahren Ferdinand Wagners monumentales Deckengemälde „Das göttliche Weltgericht“ zerstört und nach dem Aufbau auf Glitzer und Gold verzichtet wurde: Pfarrer Leutgäb findet die Kirche schön. „Die Schlichtheit schafft andere Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Beleuchtung“, erklärt er.

Der Altarraum vor der Bombardierung. Foto: Postkartensammlung Rudolf Stohmaier

So sah das Innere der Kirche nach dem Wiederaufbau aus. Das Kreuz im Altarraum hängt nun am Eingang der Unterkirche. Foto: Arichv Pfarrei

1958 wurde der Altarraum von Georg Bernhard nach Plänen von Thomas Wechs gestaltet.

Das Kreuz von Lorenz Luidl überlebte den Angriff, hing erst im Altarraum und nun an der Unterkirche. Foto: Nadine Kruppe

Ferdinand Wagners monumentales Deckengemälde „Das göttliche Weltgericht" Foto: Archiv Pfarrei

