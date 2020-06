00:31 Uhr

Aktion Mensch hilft in Bobingen

Neues Auto für die Wohneinrichtung des Ringeisen-Werks

Die Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens und die Bewohner der Gruppe Felicitas des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Bobingen freuen sich über ein neues Auto, das von der Aktion Mensch gefördert wurde. Das Fahrzeug erleichtert Einkäufe, Besorgungen oder Arztbesuche und ermöglicht auf diese Weise bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung. Und auch die Mitarbeiter des DRW-Wohnangebotes profitieren davon, denn für sie eröffnen sich durch den geräumigen Kastenwagen mehr Möglichkeiten, den Alltag der Bewohner vielfältiger zu gestalten, beispielsweise durch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Die DRW-Wohneinrichtung an der Wertachstraße Ecke Brunnenstraße, die im September 2019 fertiggestellt und Anfang Oktober bezogen wurde, vereint sowohl Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) als auch Stationäres Wohnen unter einem Dach. In den AWB-Wohnungen leben neun Menschen mit leichter geistiger Behinderung oder einer psychischen Erkrankung entweder alleine oder in Wohngemeinschaften. Das Stationäre Wohnen bietet mit der Wohngruppe Felicitas Wohnraum für insgesamt zwölf Klienten mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung. (SZ)

