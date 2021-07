Bobingen

vor 5 Min.

Auszeichnung: Bobingens Boden ist Bayerns bester

Die verschiedenen Bodenschichten auf dem Hochfeld bei Bobingen sind in der Kiesgrube der Firma Lauter Beton gut zu sehen.

Plus Ein Geschenk aus der Eiszeit: Warum Lössboden so wertvoll ist und warum der "Bayerische Boden des Jahres" ausgerechnet in Bobingen zu finden ist.

Von Elmar Knöchel

Boden ist mehr als der harte Grund, auf dem wir stehen. Als Boden bezeichnet man auch die vielen verschiedenen Schichten darunter. Und die Bodenbeschaffenheit hat einen direkten Einfluss auf unser Leben. Der natürliche Aufbau von Boden dauere lange. Sehr lange, wie Roland Eichhorn, Leiter des Landesamtes für Umweltschutz, in seinen Ausführungen zur Verleihung des Preises "Bayerischer Boden des Jahres" in Bobingen ausführte.

