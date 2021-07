Senol Isci baute in Bobingen Brücken zwischen den Religionen

Plus Mit dem Tod von Senol Isci verliert die Stadt Bobingen nicht nur den Mann hinter dem Moschee-Neubau, sondern auch einen engagierten Kämpfer für Integration.

Bereits am vergangenen Wochenende ist ein verdienter Bobinger nach schwerer Krankheit verstorben: Senol Isci war nicht nur lange Jahre Vorsitzender der Ditib-Gemeinde und einer der Verantwortlichen für den Bau der Moschee, sondern setzte sich auch für den Austausch zwischen den Religionen ein. Entsprechend groß ist auch die Trauer über die Nachricht vom Tod des 48-Jährigen.