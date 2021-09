Bobingen

18:00 Uhr

Tausendundeine Meile ist dieser Bobinger in Italien geradelt

Der Bobinger Hubertus Reichert bei der Zielankunft in Parabiago mit erhobenem Rad.

Plus In drei Tagen und 16 Stunden: Radsportler Hubertus Reichert aus Bobingen hat die "1001 Miglia Italia" bei Mailand mit extrem kurzen Schlafpausen gemeistert.

Von Hieronymus Schneider

Der 57-jährige Hubertus Reichert ist ein leidenschaftlicher Ausdauer-Radsportler. Vor zwei Jahren nahm er an der wohl bekanntesten Langstreckenfahrt "Paris-Brest-Paris" teil und fuhr die 1200 Kilometer in knapp 60 Stunden am Stück durch. Jetzt hat er sich mit seinem schon damals benannten Ziel, der "1001 Miglia Italia“, einen weiteren Traum erfüllt.

