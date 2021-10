Die Schwarzachtaler Musikkapelle kann auch ohne Probenzelt

Plus Die Musikkapelle die Schwarzachtaler aus Waldberg hat ihr Konzert kurzerhand nach draußen verlegt. Das Zelt für die Proben wird bald verschwunden sein.

Eine kreative Konzertmöglichkeit haben die Schwarzachtaler aus Waldberg gefunden. Die Musikkapelle hat ihr Herbstkonzert kurzerhand nach draußen verlegt und zu einem Open Air umgewandelt. Rund um das Probenzelt, welches den Sommer über auf dem Festplatz gestanden hatte, wurde dazu zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Da nun wieder gemeinsame Musikproben im Probenraum erlaubt sind, war das Konzert quasi ein Abschied vom Probenzelt. Dieses soll in der kommenden Woche abgebaut werden. "Gut so", meint Kassenwart Michael Spatz und stellt fest: "Bei den letzten Proben wurde es abends schon ziemlich kalt im Zelt."