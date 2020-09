vor 25 Min.

Brand einer Lagerhalle verursacht mindestens 100.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag waren in Hiltenfingen im Kreis Augsburg fast 100 Feuerwehrleute bei einem Großbrand im Einsatz.

Eine Lagerhalle in Hiltenfingen im Kreis Augsburg hat in der Nacht zum Freitag Feuer gefangen und brannte in Teilen ab. Die Bewohner eines nahen Wohnhauses wurden evakuiert.

Eine Lagerhalle in Hiltenfingen in der Nähe von Schwabmünchen hat in der Nacht zum Freitag Feuer gefangen. Es folgte ein Großeinsatz, an dem laut Polizei ab 0.25 Uhr 95 Feuerwehrleute beteiligt waren. In der Halle wird momentan nichts produziert, darin lagerten aber mehrere Maschinen.

Im Zuge des Einsatzes wurde auch ein Wohnhaus evakuiert, das an das Gelände angrenzt, auf dem die Lagerhalle steht. Wie die Polizei mitteilt, waren in dem Haus eigentlich fünf Personen gemeldet. Bei der Evakuierung stellte sich dann heraus, dass dort auch sechs nicht gemeldete Arbeitskräfte aus dem Ausland wohnten.

Brand in Hiltenfingen: Polizei rechnet mit mindestens 100.000 Euro Schaden

Das Haus war am Ende aber nicht vom Feuer betroffen, verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 100.000 Euro schätzt. Die Halle ist in Teilen abgebrannt. Die Feuerwehr meldete gegen 2.30 Uhr, dass der Brand gelöscht sei. Was die Brandursache sein könnte, muss noch ermittelt werden. (AZ)

