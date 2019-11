30.11.2019

Eine Eule mit Frosch im Hals hilft sprechen

Sabine Schwab las ihr Buch „Die Eule mit dem Frosch im Hals“ in der Bücherkiste vor.

Ettringer Logopädin Sabine Schwab stellt ihr neues Buch vor

Von Hieronymus Schneider

Die Schneeeule wacht eines Morgens auf und hat keine Stimme mehr. Bei jedem Glockenschlag der Kirchturmuhr versucht sie mit allen möglichen Geräuschen, den Frosch im Hals loszuwerden, bis der schließlich beim heftigen Niesen herausgeschleudert wird. „Die Eule mit dem Frosch im Hals“ heißt das Buch der Ettringer Logopädin Sabine Schwab, das sie jüngst in der Bücherkiste im Souterrain der Hiltenfinger Mehrzweckhalle, die wieder einmal voll besetzt war, vorstellte. Für die Kinder war es ein großer Spaß: Sie durften die Geräusche der Glocken und das Kichern, Gurgeln, Summen oder Zungenschnalzen durch Lautmalerei nachmachen.

Diese Mundmotorikübungen sind hervorragend geeignet, Sprachstörungen zu verbessern und den Kindern das deutliche Sprechen zu erleichtern. Sabine Schwab wendet dieses Buch auch in ihrer Praxis für Logopädie und Ergotherapie in Ettringen an und hat schon viele Abnehmer unter ihren Kollegen gefunden.

„Den Text dazu habe ich schon seit 2014 fertig, aber es dauerte, bis ich eine Illustratorin und einen Verlag dafür gefunden hatte“, sagte Sabine Schwab, deren beiden kleinen Söhne als Unterstützung beim Umblättern dabei waren. Durch einen Zufall lernte sie die Augsburger Studentin Isabell Beck kennen, die die Geschichte von der Eule Ulla Hubitz illustrierte. „Sie hat mir aus der Seele gezeichnet und es entstand eine tiefe Freundschaft“, sagt die Autorin über die gelungene Zusammenarbeit. Ihr erstes Kinderbuch, das im Augsburger Wißner-Verlag erschienen ist, kann für zwölf Euro in jeder Buchhandlung und in der Hiltenfinger Bücherkiste erworben und dort auch ausgeliehen werden.