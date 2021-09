"Landesverrufener Erzbösewicht": Hinrichtung des Hiesels wurde zum Spektakel

Vor 250 Jahren wurde der Bayerische Hiesel vor Tausenden Schaulustigen erdrosselt, gerädert und gevierteilt. Warum der Volksheld gefangen wurde und wer ihn verraten hatte.

Sein Ende ist der Anfang einer neuen Serie: Vor genau 250 Jahren wurde Matthias Klostermayr in Dillingen hingerichtet. Als bayerischer Hiesel, Hiasl oder Hias'l streifte er mit einer Bande jahrelang durch die Wälder zwischen Iller und Lech und verbreitete Angst und Schrecken. Die Nachwelt verklärte den Räuber und Wilderer zum unvergessenen Volkshelden. Fast 50 Punkte umfasste das Urteil gegen den "Landesverrufenen Erzbösewicht", das am 6. September 1771 öffentlich verlesen wurde.