20.03.2020

Gottesdienste via Internet

Sonntagsmesse bei Youtube und Facebook

Die Einschränkungen, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, betreffen auch die Kirchen. In der Königsbrunner Pfarreiengemeinschaft sind, wie andernorts im Bistum, alle Gottesdienste abgesagt. Allerdings können Gläubige am Sonntag eine Messfeier im Internet verfolgen. Pfarrer Bernd Leumann feiert am Sonntag, 22. März, um 9 Uhr die Messe in der Kirche Maria unterm Kreuz und wird dabei gefilmt. Die Messfeier wird direkt auf der Facebookseite „Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn“ übertragen. Außerdem gibt es einen gleichnamigen Kanal auf Youtube. Wer die Messe um 9 Uhr verpasst, kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgucken. Eine weitere Online-Übertragung gibt es am Samstag, 28. März, ab 18.30 Uhr. Gezeigt wird die „Nacht der Versöhnung“, die mit einer Eucharistiefeier beginnt. (AZ)

