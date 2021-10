Feuerwehr Großaitingen freut sich über junge Mitglieder

Die Großaitinger Feuerwehr konnte ihr 150-jähriges Bestehen wegen Corona nicht feiern. Grund zur Freude gab es bei der Generalversammlung trotzdem.

Eigentlich sollte das Jahr 2020 ein besonderes Festjahr für die Freiwillige Feuerwehr Großaitingen werden. Denn als erste gemeindliche Feuerwehr im Landkreis Augsburg wurde sie 150 Jahre alt. Doch wegen Corona konnte das Jubiläum nicht wie geplant gefeiert werden, wie die Mitglieder bei der Generalversammlung nun bedauerten.

Die Vorbereitungen auf ein großes Fest mit Bierzelt und Festumzug waren schon weit gediehen, 14 Festdamen wurden für rund 5000 Euro mit Dirndln eingekleidet und eine Festschrift gedruckt. Doch dann kam die Pandemie und es gab weder im Jubiläumsjahr 2020, noch in diesem Jahr ein Fest. Wann dies nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Feuerwehr Großaitingen wurde 1870 gegründet

Auch die Generalversammlung konnte nicht am gewohnten Datum stattfinden. Seit dem Gründungsjahr 1870 findet das Treffen eigentlich am Dreikönigstag im Januar statt. Nun wurde sie von Stefan Hutter, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, nachgeholt. Denn es standen die Neuwahlen des Vorstands sowie eine Satzungsänderung und eine Anpassung der Beiträge an.

In der Satzung wurde das Anhängsel "e.V." hinter dem Namen "Freiwillige Feuerwehr Großaitingen" gestrichen, da nie eine Eintragung in das Vereinsregister vollzogen wurde. Außerdem wurde die Zahl der Vorstandsmitglieder durch die Stellvertreter im Amt des Schriftführers und des Kassenwarts sowie um den dritten Kommandanten erweitert.

Das neu gewählte Vorstandsteam der Feuerwehr Großaitingen

Bei den Neuwahlen wurde die Kontinuität der Vereinsführung des Vorsitzenden Stefan Hutter, seines Stellvertreters Karl Wiedemann, sowie des Kassenwarts Martin Sumser und des Schriftführers Roland Wetzstein durch einstimmige Wiederwahl garantiert. Neu gewählt wurden Thomas Bogner als zweiter Kassenwart und Florian Wagner als zweiter Schriftführer. Die beiden Kassenprüfer Leo Kastl und Reinhold Michl setzen ihre Tätigkeit fort.

Diese sieben Jugendlichen gehören zu den 17 neuen Feuerwehrleuten, die mit der Ausbildung begonnen haben: (von links) Antonia Mayr, Lena Dieminger, Louis Riedelsheimer, Maximilian Riedelsheimer, Sebastian Knöpfle, Anna Magdalena Förg und Stefan Murswiek. Foto: Hieronymus Schneider

Besonders erfreut war Stefan Hutter über die 17 Jugendlichen, die den Weg zur Feuerwehr gefunden haben. "Erstmals in unserer Geschichte gibt es auch fünf junge Damen, die Feuerwehrfrau werden wollen", sagte Hutter. Durch diesen Zuwachs stieg die Mitgliederzahl auf 186 an. Dies bewog Bürgermeister Erwin Goßner dazu, selbst das 187. Mitglied des Feuerwehrvereins zu werden.

Dabei akzeptierte er auch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von bisher vier auf künftig zehn Euro pro Jahr. "Der Beitrag, der zuletzt bei der Einführung des Euro von vier Mark auf vier Euro angehoben wurde, deckt einfach nicht mehr unsere laufenden Kosten", erklärte Hutter und erhielt dafür einstimmiges Verständnis.

Der Vereinsvorsitzende Stefan Hutter (links) und der Erste Kommandant Markus Lehle (rechts) ehrten Leonhard Kastl, Johann Hieber und Klemens Hutter senior (von links) für 40 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein. Foto: Hieronymus Schneider

Bei der Versammlung nahmen Johann Hieber, Klemens Hutter senior und Leonhard Kastl ihre Ehrenurkunden für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft persönlich in Empfang. In Abwesenheit wurden Reinhard Egger, Matthias Egger, Konrad Haug, Gerhard Jaksch und Markus Schreiegg für 40 Jahre sowie Josef Birzele für 25 Jahre Treue zur Feuerwehr geehrt.