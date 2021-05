Großer Feuerwehreinsatz wegen brennender Gartenhütte in Großaitingen

Ein Feuer in einer Gartenhütte in Großaitingen hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Dabei spielte vor allem die Sorge vor einem Übergreifen der Flammen eine Rolle.

So hatte man sich im Großaitinger Gasthof Berger den Start in die Biergartensaison wohl nicht vorgestellt. Denn statt zahlender Gäste, die den ersten Biergartentag seit Langem hätten genießen können, rückte am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Großaufgebot der umgebenden Feuerwehren an. Direkt hinter dem Biergarten hatte eine Holzhütte Feuer gefangen und brannte mit starker Rauchentwicklung nieder. Die Rauchsäule war bereits aus großer Entfernung zu sehen.

Da die betroffene Hütte direkt an ein Haus angebaut war, bestand Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzende, relativ dichte Bebauung übergreifen hätte können. Daher entschied der beim Brand ebenfalls gerufene Kreisbrandmeister, die umliegenden Feuerwehren mit zu alarmieren, um genügend Reservekräfte zum Schutz der umliegenden Gebäude zur Verfügung zu haben. Zusätzlich wurde befürchtet, dass die nur rund 50 Meter entfernt verlaufende Bahnstrecke in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Funkenflug löst den Brand in Großaitingen aus

Es waren letztlich die Feuerwehren aus Großaitingen, Kleinaitingen, Wehringen und der Stadt Bobingen vor Ort. Unterstützt wurden sie von Rettungsdienst und Polizei. Nach knapp 20 Minuten konnte das Feuer allerdings unter Kontrolle gebracht werden. Die Flammen griffen nicht auf umliegende Gebäude über, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung gab es aber größere Sachschäden: Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von 10.000 bis 15.000 Euro aus. Auslöser des Brandes soll ein Ofen in der Gartenhütte gewesen sein, den der Besitzer angeheizt hat. Herumfliegende Funken entzündeten dann das Holz der Hütte.

