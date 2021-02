vor 20 Min.

Hiltenfingen baut ein neues "Haus für Kinder"

So soll das Gelände des Hiltenfinger Hauses für Kinder nach dem Entwurf von Architekt Gerhard Birkle künftig aussehen.

Plus Zwei zusätzliche Kindergartengruppen und Räume für eine Kinderkrippe baut die Gemeinde Hiltenfingen in diesem Jahr. Auch darüber hinaus wird kräftig investiert.

Von Hieronymus Schneider

Der Neubau des "Hauses für Kinder" wird zügig vorangetrieben. Der Gemeinderat stimmte dem Bauplan des Architekten Gerhard Birkle zu. Somit kann der Bauantrag zur Erteilung der Baugenehmigung beim Landratsamt eingereicht werden. Das Gebäude mit zwei Vollgeschossen und Satteldach wird auf dem bisherigen Areal des Spielplatzes im Anschluss an den bestehenden Kindergarten gebaut. Ein derzeit noch bewohntes Haus auf diesem Grundstück wird abgerissen.

Dieses Haus und der Spielplatz müssen dem Neubau weichen. Bild: Hieronymus Schneider

Das "Haus für Kinder" ist für zwei Kindergartengruppen und eine Kinderkrippe ausgelegt. Die Räume können aber alternativ je nach Bedarf genutzt werden. Neu in die Planung aufgenommen wurde ein kleiner Anbau mit Satteldach, der als Eingang und Wartebereich für die Eltern an der Westseite des 25 Meter langen, 16 Meter breiten und 8,50 Meter hohen Gebäudes dient. Bürgermeister Robert Irmler betonte, dass auf einen ländlichen Baustil mit Holzständerbauweise und lichten Räumen geachtet wurde.

Neues Haus für Kinder kostet Hiltenfingen zwei Millionen Euro

Die Kosten für den Neubau werden mit den Außenanlagen und der Verlegung des Spielplatzes auf etwa zwei Millionen Euro veranschlagt. Für dieses Jahr wurden dafür 1,2 Millionen Euro für den Neubau und 45.000 Euro für den Spielplatz und Ausstattungsgegenstände in den Haushaltsplan eingestellt. Die restlichen Kosten werden erst 2022 anfallen, außerdem rechnet die Gemeinde mit einer staatlichen Förderung. Deren Höhe kann aber derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Die Haushaltssatzung wurde nach bereits erfolgter Vorberatung einstimmig beschlossen. Neben der Investition in den Ausbau der Kindertagesstätte wurden 400.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Baugebiets und noch einmal so viel für den allgemeinen Grunderwerb vorgesehen. Für die Sanierung der Kläranlage und des Kanals sind rund 360.000 Euro vorgesehen. Trotz einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von rund 350.000 Euro ist eine Kreditaufnahme in Höhe von etwa 1,6 Millionen Euro zum Haushaltsausgleich notwendig.

Schuldenstand der Gemeinde Hiltenfingen steigt auf 2,1 Millionen Euro

Der Gesamthaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent auf 5,96 Millionen Euro. Wegen der Kreditaufnahme steigt der Schuldenstand von derzeit rund 650.000 bis zum Jahresende auf voraussichtlich etwas mehr als 2,1 Millionen Euro. Das entspricht bei 1590 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1360 Euro. Die Steuersätze für die Grundsteuern A und B (360 und 380 v. H.) sowie für die Gewerbesteuer (340 v. H.) bleiben unverändert.

Außerdem wurde der Konzessionsvertrag für die Wegenutzung zur Erdgasversorgung mit der Firma Schwaben Netz um weitere 20 Jahre bis zum Jahr 2042 einstimmig verlängert. Gegen den Bebauungsplan der Nachbargemeinde Schwabmünchen "Nördlich des Krankenhauses" wurden keine Einwände erhoben. Am Ende der öffentlichen Sitzung gab Bürgermeister Irmler bekannt, dass die Firma Max Wild aus Bergheim bei Memmingen in den nächsten Tagen mit der Verlegung des Glasfasernetzes im Auftrag der LEW/Telnet beginnt. Die Ausbaufirma wird dabei mit den Anliegern in den jeweiligen Bauabschnitten Kontakt aufnehmen.

