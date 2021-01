vor 1 Min.

Jogging-Strecken im Kreis Augsburg: Warum Laufen im Winter gut ist

Plus In Corona-Zeiten wird Laufen immer beliebter. In einer Serie stellen Jogger bei uns ihre Lieblingsstrecken vor. Zum Auftakt gibt's Infos zum Laufen im Winter.

Von Reinhold Radloff

Draußen ist es kalt, feucht, schmuddelig, irgendwie ungemütlich. Und doch trifft man gerade in diesen Tagen fast ebenso viele Jogger wie im Sommer. Das hat sicher damit zu tun, dass es in Corona-Zeiten an sportlichen Alternativen mangelt, weil Fitnessstudios, Hallen und Schwimmbäder geschlossen sind. Aber nicht nur. Viele wollen ihre hart antrainierte Fitness nicht einfach so verschenken, anderen macht schlechtes Wetter nichts aus, denn sie wissen, dass Joggen gerade im Winter besonders gesund ist. Warum ist das so?

Auch abseits von Corona: Bewegung an der Luft das ganze Jahr sinnvoll

Bewegung an der frischen Luft, dazu raten Ärzte das ganze Jahr. Das stärkt das Herz-Kreislauf-System, die Lunge, den Stoffwechsel, das Immunsystem und lässt klarer denken. Zudem wissen Mediziner, dass Joggen unter anderem gegen Bluthochdruck, Diabetes, Demenz und angeblich sogar Krebs hilft.

Dafür reiche schon Ausdauertraining von rund 150 Minuten pro Woche, verteilt auf mehrere Einheiten. Noch ein paar stramme Spaziergänge dazu, so wird der Körper richtig fit.

Wer beim Joggen Kälte, Schnee und Regen nicht scheut, der tut seinem Körper eine extra Portion Gutes. Denn dadurch werden mehr Abwehrzellen im Immunsystem gebildet. Läufer wissen das und freuen sich, im Winter wesentlich seltener Erkältungen oder gar Grippe zu bekommen.

Und noch ein nicht zu verachtender Vorteil: Wer bei Kälte läuft, verbrennt mehr Kalorien, weil der Körper mehr Energie benötigt, um sich warm zu halten. Das verstärkt den Trainings- und Abnehmeffekt.

Apropos warmhalten: Es ist wichtig, sich der Temperatur angepasst, nach dem Zwiebelmuster (mehrere Schichten übereinander) und atmungsaktiv zu kleiden, auch an Händen und Kopf, um einen Hitzestau zu vermeiden.

Ob Sommer oder Winter, eines steht fest: Laufen an der frischen Luft ist das beste vorbeugende Mittel gegen eine ganze Reihe von möglichen Krankheiten. Und: Es macht den Kopf frei und ist ein deutlicher Stimmungsaufheller. Wer regelmäßig läuft, der schätzt seine Trainingseinheiten für sein körperliches und geistiges Wohlbefinden sehr.

Tipps für das Laufen im Winter

Besonders wichtig sind im Winter folgende Dinge:

Wer mit dem Laufen neu beginnt, sollte vorher beim Arzt einen Gesundheitscheck machen lassen.

Vor dem Jogging kräftig aufwärmen: strecken, dehnen, langsam anfangen zu laufen.

Geeignete Laufschuhe mit viel Profil und Dämpfung tragen.

Nicht auf belebten Straßen, sondern in der freien Natur oder auch im Wald laufen.

Bei tiefen Minustemperaturen: Nasenatmung bevorzugen, eventuell Mundschutz tragen.

Bei mehr als zehn Grad Minus und Gegenwind lieber nur stramm spazieren gehen.

Nach der Trainingseinheit: ein paar hundert Meter langsam auslaufen, nicht draußen Gymnastik machen und abkühlen bis zum Frieren, sondern schnell ins Warme gehen, dehnen und duschen.

