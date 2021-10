Corona an Königsbrunner Grundschule: Hoffen auf eine normalere Woche

In der kommenden Woche können die Kinder der Grundschule Süd wieder auf eine normalere Schulwoche hoffen. Einige Corona-Maßnahmen bleiben aber bestehen.

Die Zahl der Menschen, die sich bei dem Corona-Ausbruch an der Grundschule Süd mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist noch einmal gestiegen. 35 Kinder und zwei Lehrkräfte haben sich nach dem aktuellen Stand des Gesundheitsamts infiziert. "Die Betroffenen bilden in ihren Erkrankungsverläufen die volle Bandbreite der bekannten Symptomatik ab: von keinerlei bis hin zu starken Symptomen", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Wie berichtet, begann die Infektionswelle in einer vierten Klasse. Nachdem der vorgeschriebene PCR-Pooltest bei den Schülerinnen und Schülern negativ verlaufen war, hatte eine Lehrerin kurz darauf Symptome bei sich festgestellt. Schnelltests zeigten daraufhin auch bei den Kindern erste positive Ergebnisse, die durch PCR-Tests bestätigt wurden. Im weiteren Verlauf wurden weitere Infektionen auch in anderen Klassen und Jahrgangsstufen festgestellt. Zwei Klassen wurden komplett in Quarantäne geschickt, für die verbliebenen Kinder wurde eine Maskenpflicht verhängt, besonders betroffene Jahrgänge wurden täglich getestet.

Schulalltag in der Grundschule Süd in Königsbrunn normalisiert sich

Wegen weiterer Infektionen im Umfeld der Kinder wurde Königsbrunn zum Corona-Hotspot im Landkreis. Einen aktuellen Stand für die Stadt konnte das Landratsamt am Donnerstag und Freitag nicht vermelden, weil die zuständigen Mitarbeiter angesichts allgemein hoher Infektionszahlen mit der Kontaktverfolgung voll ausgelastet sind.

Die Kontaktpersonen von Infizierten würden erfasst, aber "in vielen Fällen lässt sich nicht rekonstruieren, welchen Weg die Ausbreitung genommen hat und wer von wem angesteckt wurde", heißt es vom Landratsamt. Auch bei der betroffenen Klasse lasse sich nicht sagen, wie das Virus eingeschleppt wurde. Daten über den Impfstatus der Lehrkräfte im Landkreis haben die Behörden nicht.

An der Grundschule Süd in Königsbrunn gab es einen Corona-Ausbruch. Foto: Adrian Bauer (Archivbild)

In der kommenden Woche können die Kinder der Grundschule Süd wieder auf einen normaleren Unterricht hoffen. Die Maskenpflicht lief mit dem Schulschluss am Freitag aus. Der Präsenzunterricht laufe in Teilen wieder an, heißt es vom Landratsamt. Nur in einigen Klassen bleiben Schutzmaßnahmen wie die verstärkten Tests bestehen. Eltern können übrigens nicht entscheiden, ihre Kinder in solch einer Situation präventiv zuhause zu lassen. Die Schulpflicht werde angesichts der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen konsequent eingefordert, heißt es vom Landratsamt. Ausnahmen gibt es nur für Kinder, die wegen eigener Vorerkrankungen besonders gefährdet sind oder in einem Haushalt mit solchen gefährdeten Menschen leben.

Lesen Sie dazu auch

Gesundheitsministerium will Teststrategie vorerst nicht nachschärfen

Nachschärfungen bei den Testungen seien Stand jetzt nicht geplant, heißt es vom bayerischen Gesundheitsministerium: "Serielle Testungen in Schulen sind ein sehr wirksames Mittel, um Infektionen rasch zu entdecken und Infektionsketten möglichst früh unterbrechen zu können." Geimpfte Schüler seien an den höheren Schulen zwar von den regulären Testungen befreit, müssten bei einem Ausbruchsgeschehen in ihrem Umfeld aber an den verstärkten Kontrollen teilnehmen.

Eine Anfrage zu den Lehrern blieb am Freitag unbeantwortet. Für ungeimpfte Lehrkräfte gelten nach Auskunft des Kultusministeriums dieselben Testanforderungen, wie für ihre Schüler. Sie werden allerdings nicht bei den Pooltests erfasst.