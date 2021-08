Der Fischereiverein Königsbrunn hat einen neuen Vorsitzenden

Plus Horst Wüst wurde beim Königsbrunner Fischereiverein nicht nur für lange Vereinstreue geehrt, sondern auch zum Vorsitzenden gewählt. Was der Verein jetzt plant.

Bei der Corona-bedingten verspäteten Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Königsbrunn wurde unter anderem ein neuer Vorstand gewählt. Horst Wüst wurde dabei nicht nur für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt, sondern auch zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Er gehört seit 1987 dem Vorstand als Schriftführer an, nun wählten ihn die Mitglieder mit 97 Prozent Stimmenanteil zum neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Vorsitzende Hermann Kring übernimmt zukünftig die Geschäftsstelle. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Siegfried Sturm wie auch der Rest des bisherigen Vorstands im seinen Ämtern bestätigt.