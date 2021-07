Königsbrunns Stadtrat vertagt Entscheidung über Luftfilterkauf

Plus Grundsätzlich wollen alle Stadträte die Schulen und Kitas in Königsbrunn trotz Corona offen halten. Die Frage ist aber, ob die Geräte dies garantieren. Und der Preis ist hoch.

Wie stellen wir sicher, dass Schulen und Kitas im Herbst und Winter offen bleiben können? Das fragten sich die Königsbrunner Stadträte bei ihrer aktuellen Sitzung. Beraten wurde über die Anschaffung von Luftfiltersystemen für Klassenzimmer und Gruppenräume. Für die Aufrüstung der Technik gibt es Förderprogramm von Bund und Land. Doch in allen Fällen bleiben der Stadt nicht nur enorme Kosten, sondern auch eine Menge offene Fragen.