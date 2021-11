Konradshofen

vor 17 Min.

Der Fichtelstadel in Konradshofen ist eine kleine Schatzkammer

Plus Jeden zweiten Samstag im Monat kann man in Konradshofen viele Schnäppchen ergattern. Hoch im Kurs stehen dort gerade weihnachtliche Dekoration und Schmuck.

Von Elmar Knöchel

Abgegeben werden kann im Fichtelstadel in Konradshofen eigentlich alles. Bis hin zum Kleinmöbel. Früher wurden sogar Schränke und Sofas angenommen, doch dafür fehle mittlerweile einfach der Platz. Wer als Kunde dann in der großen Auswahl, die von Büchern, Vinyl-Schallplatten und Dekoartikeln bis hin zu Weihnachtsschmuck, Radios und Nähmaschinen reicht, fündig geworden ist, geht mit seinen "Schätzen" wie in einem normalen Laden an die Kasse.

