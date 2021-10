Fans erinnern sich: Roy Black hatte vor seinem Tod einen besonderen Wunsch

Plus 30 Jahre nach seinem Tod erinnern sich Fans und Weggefährten an Roy Black. Dazu gehören Begegnungen, persönliche Erlebnisse oder Gegenstände mit Geschichte.

Roy Black bleibt unvergessen: Fans erinnern sich an den Schlagerstar und Schauspieler. Er starb im Alter von 48 Jahren an Herzversagen. Wenige Wochen vor seinem überraschenden Tod hatte er mit seinem Musikerfreund Günter Ortmann über einen besonderen Wunsch gesprochen.