Landkreis Augsburg

25.05.2021

Kinos in Königsbrunn und Meitingen öffnen am 1. Juli wieder

Die Cineplex Kinos in Königsbrunn (im Bild) und Meitingen öffnen am 1. Juli wieder ihre Türen für Filmfans.

Plus Seit Herbst herrscht in den Kinos Stillstand. Jetzt gibt es einen Starttermin für die Häuser in Königsbrunn und Meitingen. Warum sich die Betreiber Zeit lassen.

Kinofreunde können sich endlich wieder auf Filme auf der großen Leinwand freuen: Am 1. Juli öffnen die Cineplex-Kinos in Königsbrunn und Meitingen wieder ihre Türen. Bei der Entscheidung spielten nicht nur die Corona-Inzidenzen eine Rolle, teilen die Betreiber der KinoGruppeRusch mit.

