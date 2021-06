Landkreis Augsburg

14:15 Uhr

Straßen zerstört, Keller überflutet: Große Schäden nach Unwetter in den Stauden

Bei Familie Steber an der Hauptstraße in Langenneufnach spülte das Wasser einen Teil der Zufahrt weg.

Plus Gewaltige Regenmengen überfluteten in der Nacht auf Montag Straßen im Landkreis Augsburg. Langenneufnach war vom Unwetter besonders betroffen.

Von Maximilian Czysz

Schaufel und Besen waren am Montag gefragte Werkzeuge: Die sintflutartigen Regenfälle hatten Schlamm und Kies auf die Straßen gespült. Auch Keller liefen voll. Reinhold Steber aus Langenneufnach war am Morgen mit den Nerven am Ende: Die ganze Nacht stand er auf den Beinen. "Gegen 22 Uhr ging es los. Es hat brutal geregnet." Im Westen der Gemeinde hatte sich auf den Feldern das Wasser gesammelt und sei dann über einen Graben in den Ort gelaufen. "Ein Wildbach, der zehn bis 20 Meter breit war", sagte Steber.

