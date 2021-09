Langerringen

vor 17 Min.

In Langerringen könnte bald ein Dorfladen eröffnen

In Langerringen soll ein Dorfladen entstehen.

Plus Die Initiatoren haben die Voraussetzungen für einen Dorfladen in Langerringen geschaffen. Auch die passenden Räume sind gefunden. Doch noch fehlt das Startkapital.

Von Hieronymus Schneider

Ein Dorfladen, in dem es regionale Lebensmittel zu kaufen gibt und der auch für Senioren zu Fuß zu erreichen ist - das wünschen sich Anwohnerinnen und Anwohner in Langerringen seit Langem. Nun könnte der Wunsch bald Wirklichkeit werden. Ein passender Ort für den Dorfladen ist bereits gefunden. Im Nebengebäude des Hauses an der Hauptstraße zwischen Apotheke und Zahnarztpraxis könnte das Geschäft einziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen