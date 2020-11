14:10 Uhr

Müllwagen brennt aus - hoher Sachschaden

In Langerringen ist ein Müllwagen in Brand geraten. Der Schaden beträgt etwa 40.000 Euro.

Ein Müllwagen ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr in Langerringen auf einem Firmengelände in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei fing der Wagen vermutlich durch einen technischen Defekt zwischen Fahrerhaus und Ladefläche Feuer. Die Fahrerkabine brannte komplett aus. Die Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen verhinderten, dass das Feuer auf die Ladefläche übergriff. Der Schaden am Lastwagen beträgt etwa 40.000 Euro. Niemand wurde verletzt.



Themen folgen