vor 16 Min.

Multitalent Jasmin Mächtlinger wandelt auf Solo-Pfaden

Jasmin Mächtlinger kennen viele Königsbrunner als Sängerin in zwei Bands. Jetzt versucht die 25-Jährige ihren Traum von der großen Karriere umzusetzen.

Von Andrea Collisi

Will man sich über Jasmin Mächtlinger noch vor dem Interview ein umfassenderes Bild machen, wird man im Internet zu ganz unterschiedlichen Themen fündig. Da liest man von Aktivitäten bei der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn, da sind Berichte von einem Konzert mit der Band „Retold“ zugunsten des Tierparadies Gut Morhard oder von ihrem Tanzauftritt im Cafe Exil in Kriegshaber. Musikalisch stößt man auf die Homepages der Bands Retold und „Hatliner“, in denen sie singt. Jetzt bringt die Königsbrunnerin auch Solo Songs heraus. Auf Youtube sind die Lieder „Take me with you“ und „Stranger in my bed“ schon anzuhören.

Nicht schlecht denkt man sich, da ist jemand vielseitig unterwegs. „Ja, das stimmt, ich habe viele Interessen“, sagt die 25-Jährige dann auch im Interview: „Ich bin immer schon sowohl sozial als auch sehr kreativ tätig gewesen. Das war gar nicht so leicht bezüglich der Wahl in Ausbildung oder Beruf.“ Derzeit hat sie ganz wenig Zeit, da sie an ihrer Bachelorarbeit in ihrem Studienfach Humangeographie mit Nebenfach Europäische Ethnologie über das Thema „Migration und Translocalität“ schreibt. Das passt, wenn man von ihrem Lebenslauf hört.

Jasmin Mächtlinger möchte eine Solokarriere starten

Jasmin Mächtlinger ist auf dem besten Weg neben ihren Engagements in den beiden Bands auch eine Solokarriere zu starten, ein Wunsch den sie bereits seit ihrer Jugend hegt. Trotzdem hat sie auch immer bodenständig Schule und Studium den Vorzug gegeben. Jetzt aber möchte sie schon mehr als nur an Hochzeiten oder Festen mit ihren Bandmitgliedern auftreten, obgleich sie beide Bands von Herzen liebt und sehr viel von ihnen gelernt habe, wie sie unterstreicht.

Aber sie, die die Texte ihrer Songs ja selbst schrieb und seit Jahren Gedichte schreibt und Texte, freut sich unter ihrem Künstlernamen Jaria inzwischen auch einen eignen Youtube-Channel zu unterhalten. Jaria ist eine Mischung aus ihren beiden Tauf-Vornamen Jasmin und Maria.

Zusätzlich bedeutet er vom Iranischen übersetzt „die Hilfsbereite“ und es gibt im Arabischen auch die Bedeutung „ fortbewegend, fließend“. Das passe auch alles zu ihrer Persönlichkeit, meint die Halbiranerin, die seit ihrer Jugend in ehrenamtlichen Aktivitäten in der Kirche, bei Behinderten oder zuletzt im Cafe Exil arbeitet.

Markus Erdle unterstützt die Königsbrunnerin Mächtlinger

Unterstützt wird Mächtlinger dabei von dem Musikproduzenten Markus Erdle. Er hat selbst viel Musik gemacht und war unterwegs als DJ in Holland und anderen europäischen Ländern. Er produziert seit 16 Jahren Musik im eignen Studio. Er war es auch, der Jasmin aus dem normalen Gesangsunterricht und privaten Auftritten rausgeholt und auf die Bühne mit der ersten Band „Retold“ gebracht hat. Für die Solo-Lieder liefert Erdle die Musik und hat auch beim ersten Song das Video zusammen mit Norman Mack produziert.

Für den zweiten Song „Stranger in my bed“ fehlte ihnen bislang die passende Location, wie beide betonen. Da hatten sie an eine große Fabrikhalle gedacht mit viel Platz von allen Seiten. In dem Lied verarbeitete Jasmin Mächtlinger eigene Erfahrungen und plötzliche Brüche langjähriger Beziehungen im Bekanntenkreis, die sie sehr betroffen machten. Mit dem Lied möchte sie unterstreichen, wie schrecklich es ist neben einem Fremden im Bett zu liegen, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat.

