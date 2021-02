vor 18 Min.

Supermarkt auf Rädern rollt immer freitags nach Oberottmarshausen

Plus Nicht nur Lebensmittel kommen ab sofort jeden Freitag auf Rädern nach Oberottmarshausen. Ab März gibt es ein weiteres Bus-Angebot.

Von Hieronymus Schneider

Für den rollenden Regionalmarkt der Schaustellerfamilie Ebert-Miller gibt es jetzt einen festen Termin in Oberottmarshausen.

Der Bus kommt erstmals am 19. Februar von 14.30 bis 17.30 Uhr und wird sich am Eingang zum Rathaus am Kirchplatz aufstellen und seine Waren anbieten. Neben einem Grundsortiment an frischen Lebensmitteln hat der rollende Supermarkt auch Dinge des täglichen Haushaltsbedarfs an Bord. Künftig wird der rollende Supermarkt dann jeden Freitagnachmittag zur selben Zeit in Oberottmarshausen Station machen.

Bürgerbus soll Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen verbinden

Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt wurde, wird der neue Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft, der die Mitgliedsgemeinden Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen verbindet, am 1. März um 16.30 Uhr beim Rathaus in Kleinaitingen feierlich eingeweiht. Am nächsten Tag soll er bereits eingesetzt werden. Dieses Angebot soll die Mobilität der Bürger zwischen den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft und nach Bobingen als Ergänzung zu den Buslinien des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) deutlich verbessern. Der Fahrplan und die Haltestellen werden bei der Einweihung bekannt gegeben.

Abstandsflächen: Oberottmarshausen will keine vorschnelle Entscheidung

Wie in allen Gemeinden war auch die Änderung der Bayerischen Bauordnung ein Thema. Bürgermeister Reiter vertrat die Ansicht, dass sich die Verkürzung der Abstandsflächentiefe auf den Faktor 0,4 der Wandhöhe im Wohnbaubereich und auf 0,2 im Gewerbegebiet nur marginal auswirken werde. Zumal die Gemeinde im Rahmen von Bebauungsplänen abweichende Regelungen festsetzen könne, riet er davon ab, vorschnell eine Satzung zu erlassen. Vielmehr sollen erst die tatsächlichen Auswirkungen der neuen Bauordnung in der Praxis abgewartet werden. Falls erforderlich, könne eine Satzung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden. Dieser Auffassung schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Des Weiteren wurde eine maßvolle Anhebung der Friedhofsgebühren nach dem neuen Vertrag mit der Bestattungsfirma beschlossen und die seit sieben Jahren geltende Gebührensatzung zum 1. April neu gefasst. Für die Erneuerung der Brücke über die Bundesstraße 17 werden demnächst die Rodungen des Baumbestandes beginnen, die aus Naturschutzgründen bis Ende Februar abgeschlossen werden müssen. Entsprechende Ausgleichsflächen sind in der Gemeinde vorhanden. Für die Bodenuntersuchungen wurden bereits rund 10.000 Euro aufgewendet. Die Sanierung der Brücke mit Anlage eines Geh- und Radweges wird dann im Frühjahr beginnen und soll bis August fertig werden. Die Gemeinde hofft auf staatliche Zuschüsse in Höhe von 70 Prozent der Baukosten.

Neue Weidenbäume am südlichen Ortsende von Oberottmarshausen

VG-Bauamtsleiter Helmut Zott teilte mit, dass am südlichen Ortsende beim Feldkreuz an der Straße nach Wehringen zwei Weidenbäume vom Landschaftspflegeverband im Rahmen des Projekts "1000 Bäume für die Zukunft" angepflanzt werden. Aus nicht öffentlichen Sitzungen wurden Auftragsvergaben für die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet an der Rainstraße in Höhe von 43.000 Euro, sowie für Renovierungsarbeiten in der Gemeindekanzlei und im Sitzungssaal bekannt gegeben. Beim Neubau des Bauhofs soll eine Wasserwärmepumpe im Untergeschoss eingebaut und dafür die Toiletten in das erste Obergeschoss verlegt werden.

