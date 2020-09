21.09.2020

Unbekannte randalieren auf dem Friedhof

Im Luitpoldpark fehlt die Statue im Teich

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag mehrere Gräber auf dem Schwabmünchner Friedhof an der Holzheystraße verwüstet, wie die Polizei auf Anfrage gestern bestätigte. Unter anderem wurden mehrere Grablichter, Pflanzen und Utensilien wie Deko-Engel zerstört. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 3000 Euro.

Wie die Polizei vermutet, sind die wohl jugendlichen Täter nachts über die Friedhofsmauer geklettert und haben randaliert. Mehr Details und wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, waren am Sonntagnachmittag noch nicht klar, da erst am Mittag die Anzeige bei der Polizei in Schwabmünchen einging.

Ein weiterer unfassbarer Fall beschäftigt die Schwabmünchner Polizei: Aus dem Teich im Luitpoldpark ist in der Nacht auf Samstag die Kupferstatue gestohlen worden. Es handelt sich um die beiden Kinder mit Regenschirm. Die Polizei entdeckte vor Ort Schleifspuren am Boden in Ufernähe. Vermutlich haben die unbekannten Täter die schwere Statue in ein Fahrzeug geladen. Die Statue ist etwa 5000 Euro Wert.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, Telefonnummer 08232/96060. (cako)

