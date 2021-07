Walkertshofen

06:00 Uhr

Förderprogramm soll mehr Wohnraum im Walkertshofer Dorfkern schaffen

Plus Mit einem Konzept zur Innenentwicklung könnte die Gemeinde den Walkertshofer Ortskern stärken. Ein Experte stellte die Rahmenbedingung vor.

Von Karin Marz

Für Gemeinden wird es immer schwieriger, neue Baugebiete auszuweisen. Über die Gründe und mögliche Alternativen sprach Martin Braun vom Amt für ländliche Entwicklung aus Krumbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Walkertshofen. Ziel der Politik sei es, so der Fachmann, dass sich der Flächenverbrauch von gut zwölf Hektar täglich in Bayern auf fünf Hektar reduziere.

