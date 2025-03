Abfallstatistik: Es landet wieder mehr in der Tonne

In den kommenden Wochen beginnt das „Rama dama“. So heißen auf bayerisch die großen Sammelaktionen entlang von Wegen und Straßen. Die Helfer tragen achtlos weggeworfenen Müll zusammen. Er ist gewöhnlich aber nur ein Bruchteil dessen, was im Landkreis in einem Jahr erfasst wird. Im vergangenen Jahr waren es knapp 118.000 Tonnen. Das entspricht nach der aktuellen Statistik des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises 445 Kilogramm pro Einwohner, was ein Plus von 21 Kilogramm bedeutet.

