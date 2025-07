„Golden Hour“ an der Bobinger Mittelschule

Zu Beginn der Abschlussfeier der Bobinger Mittelschule wurden die Schüler und Schülerinnen von den katholischen und evangelischen Pfarrern Dominic Ehehalt und Peter Lukas Segen gespendet. Anschließend würdigte Rektorin Judith Harsch-Lechner die Leistungen. Das Ende der Pflichtschulzeit sei kein wahres Ende, sondern ein Meilenstein der Schulausbildung, so Harsch-Lechner. Sie wies darauf hin, dass es die Stunde der Schüler sei - die „Golden Hour“ sei die letzte am Abend und die erste am Morgen, sie sei besonders warm und schön, es sei nun Zeit zum Durchatmen und Genießen, bevor die Absolventen sich den nächsten Herausforderungen stellen werden. „Ihr seid zu selbstbewussten, klaren Menschen mit Ecken und Kanten herangewachsen. Eure Lehrer haben mitgelitten, mitgehofft und auch einmal geschimpft - doch nun könnt ihr stolz sein auf das, was ihr erreicht habt“, sagte Rektorin Judith Harsch-Lechner.

Weiterlernen und manchmal auch Umwege gehen

Bürgermeister Klaus Förster übernahm das Bild der goldenen Stunde, es sei ein Übergang von einer Phase in die nächste. „Alle Wege sind gut, wenn es eure sind“, so Förster. „Dazu gehört es auch, weiterzulernen und auch einmal Umwege zu gehen.“ Er sei stolz, dass die Schüler die Realschule in Bobingen besucht und so viele Jugendliche Ausbildungsstellen in örtlichen Betrieben bekommen hatten. An der Abschlussfeier beteiligten sich auch Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner und sein Kollege Andreas Reiter aus Oberottmarshausen, die Vetreter des Schulreferats Stefan Thiele und Tanja Bayr. Zum kurzweiligen Programm gehörte eine Einlage der Tanzgruppe Pretty Savage ebenso wie die musikalischen Darbietungen von Alejandro.

Die besten Mittelschüler Klasse 9 agzt: Anjesa Haradinaj, Jana Kurdia Klasse 9c: Lona Krasniqi, Alex Reinhold Klasse 9dmig: Emily Eßmaev, Lukas Fischer Klasse 9p: Ahmadi Alireza Klasse 10aM: Katharina Folleher, Jasmin Köbler, Jakob Leufen, Katharina Nissen, Enis Tafaj

Michael Hengst, Studienrat und Lehrer der Klasse 9d, war mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden. In diesem Abschlussjahrgang seien vergleichsweise gute Schnitte herausgekommen, und es verließen nur zehn Jugendliche ohne einen Abschluss die Schule. Etwa 80 von den 100 Schulabgängern hätten bereits eine Ausbildungsstelle oder besuchten weiterhin eine Schule.