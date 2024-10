Warum Khaled Ismaiel jeden Moment abgeschoben werden könnte - obwohl sein Chef ihn braucht

Arbeiten darf er seit Mitte Oktober nicht mehr. Aber als Khaled Ismaiel während des Gesprächs in Kleinaitingen sieht, dass zwei lange Pakete mit Material auf einen Lastwagen müssen, will er gleich mitanpacken. „Khaled, du darfst nicht“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter des 29-Jährigen. Beide müssen schmunzeln. Aber Grund zur Freude hat Ismaiel aktuell kaum. Denn der Ägypter darf nicht nur nicht mehr als Montagehelfer im Bereich Schwimmbadtechnik in Kleinaitingen arbeiten. Wenn es nach der Ausländerbehörde geht, dürfte er gar nicht mehr in Deutschland sein.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abschiebung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis