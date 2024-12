Pendlerfrust in Königsbrunn: „Meine Frau ist fix und fertig“

Abends nach der Arbeit für die letzten Kilometer auf dem Heimweg von München nach Königsbrunn fast 40 Minuten in der Kälte warten? So geht es Pendlerinnen und Pendlern am Bahnhof in Mering immer wieder. Sie kommen dort mit dem Zug an - und der Bus der Linie 100, der sie das letzte Stück nach Königsbrunn bringen soll, ist schon weg. Oder kommt zu spät. Oft sind derartige Beschwerden von den Bewohnern der größten Stadt im Landkreis Augsburg zu hören. Bürgermeister und Verwaltung wissen längst Bescheid. Sie stoßen, wie sie sagen, beim Augsburger Verkehrsverbund (AVV) aber auf taube Ohren.

