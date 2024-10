Unfall-Serie in Bobingen und Königsbrunn

Am Freitag hatte die Bobinger Polizei alle Hände voll zu tun: Im Bereich der Inspektion kam es zu drei größeren Verkehrsunfällen.

Bereits gegen 6.45 Uhr kracht es in der Königsbrunner Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Eine 46-jährige Königsbrunnerin wollte im Bereich der Heidestraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah den neben ihr fahrenden Wagen. Beide Fahrzeuge kollidierten so heftig, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt rund 10.000 Euro an.

12.000 Euro Schaden nach Fehler beim Abbiegen

Wenige Stunden später sorgte erneut ein Fahrfehler für einen Unfall: Ein 22-jähriger Königsbrunner wollte gegen 9.30 Uhr in Königsbrunn von der Lilienstraße nach links in die Landsberger Straße einbiegen. Er übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 48-jährigen Königsbrunnerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden beziffert sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Gegen 12.50 Uhr krachte es auf der Staatsstraße 2035 bei Bobingen. Eine 46-jährige Fahrerin näherte sich von Norden dem Kreisverkehr Königsbrunner Straße und Staatsstraße 2035. Sie musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 64-jährige Fahrerin hinter ihr reagierte zu spät und fuhr auf. Die Einfahrt in den Kreisverkehr war durch bis zum Eintreffen der Abschleppwagen blockiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. (mcz)