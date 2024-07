Wo Bobinger Grundschüler jetzt das Schwimmen lernen

Die Bobinger Grundschüler der dritten und vierten Klasse können nach den Sommerferien in einem ungewohnten Umfeld Schwimmen lernen: Sie dürfen das Hallenbad der Lechfeldkaserne nutzen. Ein gesamter Vormittag ist für die Buben und Mädchen reserviert, berichtete Bobingens Bürgermeister Klaus Förster in der jüngsten Stadtratssitzung. Ziel sei es, dass alle Kinder am Ende die Seepferdchen-Prüfung ablegen können. Die Stadt muss die Kosten für den Bustransfer übernehmen.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechfeldkaserne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundeswehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis