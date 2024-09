Streit im Wertstoffhof eskaliert: Mann wirft Hammer

Ein Streit am Wertstoffhof in der Lechfelder Straße in Graben ist am Samstag komplett eskaliert: Ein Mann warf mit einem Hammer nach einer Mitarbeiterin, die laut Polizei am Knie getroffen und leicht verletzt wurde.

Mann sollte Gerät zerkleinern

Ein 31-jähriger Mann wollte gegen 10.40 Uhr ein großes Haushaltsgerät abgeben. Eine Mitarbeiterin des Wertstoffhofs trug ihm auf, dass er dieses vorher teilweise zerlegen müsse. Dafür gab sie ihm einen Vorschlaghammer. Damit war der 31-Jährige wohl nicht einverstanden. Es entwickelt sich ein Streit. Schließlich warf der Mann den Vorschlaghammer in Richtung der Frau und traf sie am Knie.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)