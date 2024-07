Realschule Schwabmünchen: 34 Schüler schaffen Top-Noten

1,08 – mit diesem herausragenden Schnitt wurde die beste Schülerin der Leonhard-Wagner-Realschule, Nina Gerhardt, bei der Abschlussfeier in der Stadthalle Schwabmünchen geehrt. Auch der Schüler Thomas Bachschmid konnte einen solch grandiosen Schnitt von 1,09 aufweisen. Insgesamt waren 34 Absolventinnen und Absolventen der Leonhard-Wagner-Realschule besser als 2,0.

Die neue Schulleiterin Antje Luxenhofer war sehr stolz auf ihre ehemaligen Schülerinnen und Schüler. In ihrer Rede betonte sie, dass genau diese jungen Menschen „unsere Zukunft“ seien. Deshalb ermutigte die Schulleiterin ihre Schulabgänger, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und Werte wie Solidarität, Respekt und Verantwortung vorzuleben. Auch die Stellvertreterin des Landrats, Sabine Grünwald, und der Schwabmünchner Bürgermeister Lorenz Müller ließen es sich nicht nehmen, den Absolventinnen und Absolventen für ihre Leistungen zu gratulieren.

Schülersprecher Fabian Mohr bedankte sich in seiner Rede noch für all die Unterstützung, die die Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg von Eltern, Lehrern und Schulleitung der Realschule erfahren hatten. Wie jedes Jahr führten die Schülersprecher durch die Veranstaltung. Mit viel Charme moderierten Lena Lüdecke und Leonie Karich souverän die Feier.

Dank und tosender Applaus

Umrahmt wurde das stimmige Programm von der Rockband der Schule „The Wolves“ unter der Leitung von Tobias Vey. Für Gänsehaut sorgte die Schülerin Isabel von Perbandt zusammen mit dem Musiklehrer Daniel Mrasek. Sie sangen sich mit „A Million Dreams“ aus dem Filmmusical „Greatest Showman“ in die Herzen der Zuschauer. Tosenden Applaus erntete auch der Achtklässler Yelisiei Zhynzher mit seinem virtuosen Fingerspiel, als er Mozarts Stück „Rondo Alla Turca“ am Flügel vortrug. Dafür, dass diese Feier in diesem stimmungsvollen Ambiente stattfinden konnte, sorgten Marianne Plöckl und Claudia Hauser zusammen mit ihrem Team.