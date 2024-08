Beste Stimmung bei Serenade im Luitpoldpark

Nach langer Wartezeit stellte der Liedertafel Schwabmünchen eine Serenade im Luitpoldpark auf die Beine. Corona und immer wieder regnerisches Wetter verhinderten fünf Jahre lang das traditionelle Gesangs- und Weinfest des Männerchores. Nach dem nachmittäglichen Regen begrüßte Vorsitzender Reinhard Liepert zahlreiche Gäste, die mit einer breiten Auswahl an Weinen und verschieden belegten Broten verpflegt wurden. So kam auch schnell gute Stimmung auf, als die Männer der Liedertafel in ihrer ersten Staffel ihre Wein- und Freundschaftslieder vortrugen.

Dass dies unter der Regie einer Frau stattfindet, ist für die Männer der Liedertafel längst kein Problem mehr. Ingrid Jürges hält das Zepter und brachte mit den Sing-Goldies anschließend gleich noch ihre zweite „Band“ auf die Bühne. Die Sing-Goldies, ein beständig wachsender Frauenchor, wusste mit schöner Liedauswahl und wundervollem Gesang zu überzeugen und setzte einen schönen Kontrastpunkt zu den zuvor gehörten Männerstimmen.

In einer zweiten Gesangsrunde des Männerchores wurde bei Kerzenschein noch intensiver die Gefühlswelt angesprochen und als Zugabe mit dem obligatorischen „Bajazzo“ abgeschlossen. Eine Combo der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen unter Leitung von Wolfgang Siegert brachte zwischen den Chorauftritten und danach mit perfekt gespielten Instrumenten schöne Harmonien in den romantischen Luitpoldpark. Als dann der letzte Ton geblasen war, war längst nicht für alle Schluss. In bester Weinlaune wurden mit Gitarrenbegleitung noch weitere Lieder angestimmt - bis die Bierzeltbänke zugeklappt wurden. (AZ)