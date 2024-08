Feuerwehr-Übung: Das genau Szenario ist noch geheim

Die Jugendfeuerwehren aus Mindelheim, Mittelstetten, Schwabmünchen und Siebnach in Schwabmünchen treffen sich am Dienstagabend zu einer gemeinsamen Großübung.

Das genaue Szenario ist noch geheim

Insgesamt werden dazu rund 50 Jungen und Mädchen des Feuerwehrnachwuchses mit mehr als zehn Einsatzfahrzeugen erwartet. Dazu stellt das Jugendrotkreuz einige Verletztendarsteller. Das genaue Schadensszenario für den Einsatz wird im Vorfeld noch nicht bekannt gegeben, um den Übungseffekt zu verstärken.

Starten wird die Übung gegen 19 Uhr am Landkreisbauhof in der Krumbacher Straße. Zuschauer sind zu diesem nur alle paar Jahre in Schwabmünchen stattfindenden Ereignis eingeladen. Sie dürfen sich bereits um 18.50 Uhr am Luitpoldpark gegenüber dem Kreisbauhof einfinden. Für sie wird die Übung fachkundig erklärt. Im Laufe der Übung besteht dann auch die Möglichkeit eines geführten Rundganges durch das Szenario. (AZ)