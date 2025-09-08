Icon Menü
Alter Pfarrhof in Königsbrunn abgebrochen: Erinnerungen und nachhaltige Zukunft

Königsbrunn

Alter Pfarrhof in Königsbrunn: Abbruch weckt Erinnerungen und Teamgeist

Mit dem Alten Pfarrhof gegenüber St. Ulrich verschwand eines der ältesten Häuser Königsbrunns. Dort waren das erste Jugendzentrum der Stadt und der Weltladen. Und zuletzt gab es eine besondere Aktion der Stadtverwaltung.
Von Hermann Schmid
    Der Alte Pfarrhof in Königsbrunn wurde abgerissen. Die Baumaterialien werden zum Teil wiederverwendet.
    Der Alte Pfarrhof in Königsbrunn wurde abgerissen. Die Baumaterialien werden zum Teil wiederverwendet. Foto: Jonas Kirschke

    Neben der Straßenbaustelle am nördlichen Kreisverkehr zum Zentrum ist es manchen gar nicht aufgefallen: Mitte August verschwand der Alte Pfarrhof gegenüber St. Ulrich. Er war eines der ältesten Gebäude in Königsbrunn, errichtet 1854/55, noch vor der Grundsteinlegung für die Ulrichskirche. Das Gebäude war zunehmend marode und wurde schon mehrere Jahre nicht mehr genutzt. Doch viele Königsbrunner verbinden Erinnerungen mit dem Haus, in dem Pfarrer Martin Bummele Mitte der 1970er Jahre einen Jugendtreff einrichtete, der Jahre später als „You-Z“ das erste offizielle Jugendzentrum der Stadt wurde. Zitate auf einer Facebook-Gruppe zu Königsbrunn lassen die Gefühle erahnen, mit denen ehemalige Besucher zurückblicken: „Die Eröffnung war vor über 50 Jahren!!! Ich weiß sogar noch einen Song, der damals gespielt wurde – Schallplatte“ oder auch: „Was waren das für geile Discopartys.... Albert, der Mesner und ‚Aufseher‘, Robby, der König des Discofox‘, und so viele andere... und nicht zu vergessen... die Knutschecke hinter dem Eingang.“

