Das Amazon-Logistikzentrum in Graben spendet 600 Schultaschen

In ganz Deutschland packt Amazon rund 20.000 Schultaschen mit Materialien für den Schulanfang. In Graben waren es in diesem Jahr 600. Gefüllt werden die Rucksäcke mit Dingen, die bedürftigen Familien den Schulstart erleichtern sollen: Federmäppchen, Wasserfarbkasten, Hefte und eine Brotzeitbox. Auch der Rucksack selbst gehört zum Paket.

Ehrenamtliche der Tafeln aus dem Umland halfen beim Packen

Im Grabener Logistikzentrum wurden die Amazon-Mitarbeiter durch Bürgermeister Andreas Scharf und Helferinnen und Helfer der Tafeln unterstützt. Amazon-Manager Ernst Schäffler freute sich über die gute Zusammenarbeit mit den Tafeln. „Wir haben am Standort ja auch Lebensmittel. Wenn sich da etwas dem Ablaufdatum nähert, spenden wir das.“ So habe sich über die Jahre ein gutes Verhältnis entwickelt.

Das zeigte sich beim Schultaschen packen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Tafeln unterstützten die Amazon-Mitarbeitenden und nahmen die fertigen Schultaschen gleich mit, um sie später zu verteilen. Hermann Aldinger von der Lechfelder Tafel, die für Klosterlechfeld, Lagerlechfeld, Graben und Untermeitingen zuständig ist, nahm 60 der Schultaschen mit. In den letzten Jahren sei die Anzahl, die auf dem Lechfeld gebraucht werde, vor allem durch den Anstieg geflüchteter Familien merklich gestiegen. „Die Kinder freuen sich wahnsinnig, wenn sie die Taschen bekommen“, sagte Aldinger.

Icon Vergrößern Hefte, Mappen, Brotzeitboxen: Die Helferinnen und Helfer füllten die Rucksäcke in Graben mit dem passenden Inhalt. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Hefte, Mappen, Brotzeitboxen: Die Helferinnen und Helfer füllten die Rucksäcke in Graben mit dem passenden Inhalt. Foto: Elmar Knöchel

Rund 50 Rucksäcke nahm Marianne Kowarschick von der Königsbrunner Tafel mit. Sollten einmal ein paar der Rucksäcke übrig bleiben, würden diese an die Kindertagesstätten gegeben, wo sie ebenfalls gute Dienste leisten würden. „Jede Mutter freut sich schließlich über Dinge wie einen Rucksack, Brotzeitbox und Trinkflasche.“ Auch an den Kitas gebe es genügend Kinder, deren Eltern sich solche Dinge kaum leisten könnten, so Kowarschick.

Grabens Bürgermeister lobt die Zusammenarbeit mit Amazon

Grabens Bürgermeister freute sich über die gute Zusammenarbeit mit Amazon: „Das ist nicht nur der größte Arbeitgeber und Steuerzahler in Graben, sondern man kann auch jederzeit mit anderen Anliegen anklopfen. Gestern gab es einen Seniorennachmittag auf dem Lechfeld, der von Amazon unterstützt wurde, heute die Aktion mit den Schultaschen.“ Andererseits sei er unzufrieden darüber, dass in einem reichen Land wie Deutschland so viele Menschen auf Tafeln und ehrenamtliche Hilfe angewiesen seien. Auf dem Lechfeld gebe es rund 100 Bedürftige, die bei den Tafeln neutral „Kunden“ genannt werden. Daher sei es nötig geworden, den alten Bahnhof zu kaufen und umzubauen. „Am vorherigen Standort in Untermeitingen ist das Aufkommen einfach nicht mehr zu bewältigen gewesen“, so Scharf.